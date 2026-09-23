Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый
Планшет TECNO — это современное и мощное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Он оснащен большим 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Встроенная память 128 Гб позволяет хранить множество приложений и файлов, а операционная память 8 Гб гарантирует плавную многозадачность и быструю работу всех приложений. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает высокую производительность и стабильность даже при интенсивной нагрузке. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи весь день без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, что делает процесс быстрой и удобной. Корпус устройства изготовлен из прочного и легкого алюминия, придающего планшету элегантный и стильный внешний вид. Планшет представлен в универсальном сером цвете, который подчеркивает его современный дизайн. Для любителей фотографий и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП, обеспечивающая качественные снимки и видеозвонки. Устройство работает под управлением операционной системы Android, обеспечивая доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Благодаря наличию слота для карты памяти, вы сможете расширить объем хранилища, добавив еще больше места для ваших данных. Планшет TECNO — это надежный и функциональный гаджет для всех, кто ценит производительность и стиль.
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые
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