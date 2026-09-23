Top.Mail.Ru
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 1
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 2
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 3
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 4
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 5
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 6
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 7
Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 1
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 2
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 3
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 4
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 5
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 6
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 7
  • Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1101 128+8 STARFALL GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, кабель, адаптер питания, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.67 х 257.095 х 7.58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
500

Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый

Планшет TECNO — это современное и мощное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Он оснащен большим 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Встроенная память 128 Гб позволяет хранить множество приложений и файлов, а операционная память 8 Гб гарантирует плавную многозадачность и быструю работу всех приложений. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает высокую производительность и стабильность даже при интенсивной нагрузке. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи весь день без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, что делает процесс быстрой и удобной. Корпус устройства изготовлен из прочного и легкого алюминия, придающего планшету элегантный и стильный внешний вид. Планшет представлен в универсальном сером цвете, который подчеркивает его современный дизайн. Для любителей фотографий и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП, обеспечивающая качественные снимки и видеозвонки. Устройство работает под управлением операционной системы Android, обеспечивая доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Благодаря наличию слота для карты памяти, вы сможете расширить объем хранилища, добавив еще больше места для ваших данных. Планшет TECNO — это надежный и функциональный гаджет для всех, кто ценит производительность и стиль.

Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1101 128+8 STARFALL GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, кабель, адаптер питания, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.67 х 257.095 х 7.58 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет TECNO — это современное и мощное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Он оснащен большим 10,95-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Встроенная память 128 Гб позволяет хранить множество приложений и файлов, а операционная память 8 Гб гарантирует плавную многозадачность и быструю работу всех приложений. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает высокую производительность и стабильность даже при интенсивной нагрузке. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи весь день без необходимости частой подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, что делает процесс быстрой и удобной. Корпус устройства изготовлен из прочного и легкого алюминия, придающего планшету элегантный и стильный внешний вид. Планшет представлен в универсальном сером цвете, который подчеркивает его современный дизайн. Для любителей фотографий и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП, обеспечивающая качественные снимки и видеозвонки. Устройство работает под управлением операционной системы Android, обеспечивая доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Благодаря наличию слота для карты памяти, вы сможете расширить объем хранилища, добавив еще больше места для ваших данных. Планшет TECNO — это надежный и функциональный гаджет для всех, кто ценит производительность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Tecno MegaPad 11 8/128Gb LTE (T1101 128+8 STARFALL GREY) серый - этот товар вы можете купить по цене 13300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...