Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZSECAU) серебристый
Планшет Samsung с элегантным серебристым дизайном — это устройство, которое сочетает в себе продвинутые технические характеристики и стильный внешний вид. Оснащенный 256 ГБ встроенной памяти, он предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов, приложений и медиа. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре контента. Производительность планшета гарантируется современным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, а 8 ГБ оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. Батарея емкостью 7040 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает продолжительную автономную работу. Порт зарядки USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Навигационные функции поддерживаются системами BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность и надежность позиционирования. Корпус из алюминия подчеркивает современность и надежность, а операционная система Android предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов. Произведенный в Китае планшет Samsung идеально подойдет для пользователей, которые ценят высокую производительность, качественный дисплей и надежное аппаратное обеспечение в одном устройстве.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android
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