Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый
Планшет Samsung — это элегантное и мощное устройство, разработанное для удовлетворения всех ваших потребностей в мобильных технологиях. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает плавную многозадачность и достаточно места для хранения всех ваших приложений, фотографий и видео. Диагональ экрана 11 дюймов и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение, идеально подходящее для просмотра любимых фильмов, работы или учебы. Быстрый и надежный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц способствует быстрой загрузке приложений и выполнению сложных задач. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки даже при активном использовании. Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C, что обеспечивает быструю и удобную подзарядку устройства. Планшет поддерживает навигационные системы BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях и навигации. Корпус устройства выполнен из прочного и стильного алюминия в элегантном сером цвете, подчеркивающем его современный дизайн. Хотя клавиатура в комплект не входит, планшет предоставляет все необходимые функции для эффективной работы и развлечений. Этот высококачественный продукт произведен в Китае, гарантируя отличное соотношение цены и качества, характерное для бренда Samsung.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android
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