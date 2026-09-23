Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor MagicPad 2 12/256Gb 12.3" (5301AKHW) + KBD черный
Планшет Honor – это высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для как работы, так и развлечений. Он оснащен внушительной встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество приложений, медиафайлов и документов. Диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, а разрешение 3000x1920 обеспечивает четкость изображения и яркость цветов, делая просмотр видео и фотографий максимально комфортным. Планшет работает на базе мощного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с частотой 3 ГГц, что в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в любых приложениях. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ ко всем последним приложениям и обновлениям. Аккумулятор планшета емкостью 10050 мА·ч позволяет использовать его без подзарядки на протяжении длительного времени. Для зарядки используется удобный и современный разъем USB Type-C. Корпус устройства выполнен из металла, что придает ему надежность и стильный вид. Цвет планшета – классический черный, который подчеркнет ваш вкус и стиль. В комплекте с планшетом поставляются стилус и клавиатура, что расширяет его функциональность, позволяя использовать его как ноутбук для работы или учебы. Это универсальное устройство, произведенное в Китае под брендом Honor, точно станет незаменимым помощником в ваших ежедневных задачах.
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Теги товара: На Android, для учебы
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: На Android, для учебы
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