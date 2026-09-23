Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZSACAU) серебристый

Гарантия качества
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Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732654
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**Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ SM-X236 6+128Gb (серебристый)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Samsung Galaxy Tab A11+! Современный дизайн, высокая производительность и широкие функциональные возможности — всё, что нужно для работы, учёбы и развлечений.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11+?**
* **Мощный процессор от MediaTek** — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности.
* **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А благодаря поддержке карт памяти (есть отдельный слот) вы сможете хранить ещё больше файлов, фото и видео.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 1920 x 1200 и частота обновления 90 Гц — идеально для просмотра видео, игр и работы с документами.
* **Долгий срок работы без подзарядки:** ёмкость аккумулятора 7040 мАч позволит использовать планшет в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки — ваше время ценно!
* **Всегда на связи:** модуль сотовой связи даёт возможность быть онлайн где угодно.
* **Удобная съёмка:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты и провести видеозвонки.
* **Современный интерфейс:** USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств.
Стильный серебристый корпус и надёжная конструкция моноблока делают этот планшет не только мощным инструментом, но и приятным дополнением к вашему образу.
Выберите Samsung Galaxy Tab A11+ — выберите качество и надёжность!
Планшет, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ SM-X236 6+128Gb (серебристый)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Samsung Galaxy Tab A11+! Современный дизайн, высокая производительность и широкие функциональные возможности — всё, что нужно для работы, учёбы и развлечений.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11+?**
* **Мощный процессор от MediaTek** — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности.
* **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А благодаря поддержке карт памяти (есть отдельный слот) вы сможете хранить ещё больше файлов, фото и видео.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 1920 x 1200 и частота обновления 90 Гц — идеально для просмотра видео, игр и работы с документами.
* **Долгий срок работы без подзарядки:** ёмкость аккумулятора 7040 мАч позволит использовать планшет в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки — ваше время ценно!
* **Всегда на связи:** модуль сотовой связи даёт возможность быть онлайн где угодно.
* **Удобная съёмка:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты и провести видеозвонки.
* **Современный интерфейс:** USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств.
Стильный серебристый корпус и надёжная конструкция моноблока делают этот планшет не только мощным инструментом, но и приятным дополнением к вашему образу.
Выберите Samsung Galaxy Tab A11+ — выберите качество и надёжность!
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZSACAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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