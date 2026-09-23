Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZAACAU) серый
Планшет Samsung – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит потребности даже самого требовательного пользователя. Этот планшет оснащен встроенной памятью объемом 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, что обеспечивает высокую производительность и позволяет хранить все необходимые приложения и файлы. Устройство имеет яркий 10,9-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует четкое и насыщенное изображение. Встроенный аккумулятор емкостью 7040 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка через порт USB Type-C делает процесс зарядки более удобным и быстрым. Сердце планшета – мощный процессор с частотой 2,5 ГГц, который обеспечивает плавную работу системы и быстрый отклик даже при выполнении ресурсоемких задач. Устройство работает под управлением операционной системы Android, предлагающей широкий набор возможностей и доступ к огромному количеству приложений в магазине Google Play. Благодаря системе навигации, включающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, вы всегда будете уверены в точности своего местоположения. Корпус из алюминия не только прочный, но и придает устройству современный внешний вид, сохраняя легкий и тонкий профиль. Планшет также комплектуется стилусом, который позволит вам с легкостью делать заметки или создавать рисунки прямо на экране. Доступный в элегантном сером цвете, этот планшет станет вашим надежным помощником как для работы, так и для развлечений. Изготовленный во Вьетнаме, он свидетельствует о высоком качестве и надежности, характерных для бренда Samsung.
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