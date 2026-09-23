Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732650
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Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, салфетка, клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
27 x 18.3 x 0.59 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.8
Описание товара Планшет Huawei MatePad 12X 12+256Gb (53014KPV) PaperMatte WF+KB белый
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X WIFI 12+256GB LRT-W09 (белый) (53014KPV)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 12 X! Устройство с 12-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а также комфорт при работе с контентом.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 12 X?**
* **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов.
* **Быстрый и стабильный Wi-Fi:** наслаждайтесь бесперебойным доступом в интернет и быстрой загрузкой данных.
* **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса сделает планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром.
С планшетом HUAWEI MatePad 12 X вы сможете:
* работать с документами и таблицами;
* смотреть фильмы и сериалы;
* играть в игры;
* общаться в социальных сетях и мессенджерах;
* и многое другое!
Выберите HUAWEI MatePad 12 X — выберите качество и надёжность!
Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, салфетка, клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
27 x 18.3 x 0.59 см
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X WIFI 12+256GB LRT-W09 (белый) (53014KPV)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 12 X! Устройство с 12-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а также комфорт при работе с контентом.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 12 X?**
* **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов.
* **Быстрый и стабильный Wi-Fi:** наслаждайтесь бесперебойным доступом в интернет и быстрой загрузкой данных.
* **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса сделает планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром.
С планшетом HUAWEI MatePad 12 X вы сможете:
* работать с документами и таблицами;
* смотреть фильмы и сериалы;
* играть в игры;
* общаться в социальных сетях и мессенджерах;
* и многое другое!
Выберите HUAWEI MatePad 12 X — выберите качество и надёжность!
Планшет Huawei MatePad 12X 12+256Gb (53014KPV) PaperMatte WF+KB белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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