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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732646
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X236BZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый

Планшет Samsung - это сочетание высокой производительности и элегантного дизайна. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти, он предоставляет достаточно пространства для ваших приложений, игр и мультимедиа. Диагональ экрана в 11 дюймов обеспечивает великолепное качество изображения с разрешением 1920x1200, делая его идеальным для просмотра фильмов и работы с документами. Под капотом планшета находится мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу и быстрый отклик на любые задачи. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы, а его зарядка удобна благодаря разъему USB Type-C. Планшет поддерживает многочисленные навигационные системы, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его надежным спутником в путешествиях. Корпус из алюминия не только придает устройству стильный вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Произведенный во Вьетнаме и работающий на операционной системе Android, планшет Samsung станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с передовыми характеристиками. Он представлен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и профессиональный облик.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X236BZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung - это сочетание высокой производительности и элегантного дизайна. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти, он предоставляет достаточно пространства для ваших приложений, игр и мультимедиа. Диагональ экрана в 11 дюймов обеспечивает великолепное качество изображения с разрешением 1920x1200, делая его идеальным для просмотра фильмов и работы с документами. Под капотом планшета находится мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу и быстрый отклик на любые задачи. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы, а его зарядка удобна благодаря разъему USB Type-C. Планшет поддерживает многочисленные навигационные системы, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его надежным спутником в путешествиях. Корпус из алюминия не только придает устройству стильный вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Произведенный во Вьетнаме и работающий на операционной системе Android, планшет Samsung станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с передовыми характеристиками. Он представлен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и профессиональный облик.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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