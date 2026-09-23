Top.Mail.Ru
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" Wi-Fi (5504ADQH) серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" Wi-Fi (5504ADQH) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 1
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 2
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 3
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 4
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 5
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 1
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 2
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 3
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 4
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 5
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5504ADQH
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7020
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.8 х 277.07 х 7.99 мм
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
802

Описание товара Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" Wi-Fi (5504ADQH) серый

Планшет Honor предлагает отличное сочетание производительности и стиля, идеально подходящее для самых разных пользователей. С 8,7-дюймовым экраном и разрешением 1340х800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра видео, чтения и использования различных приложений. Благодаря мощному восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти, устройство справляется с многозадачностью и обеспечивает плавную работу даже при интенсивном использовании. Объем встроенной памяти в 128 ГБ и поддержка карт памяти позволяют хранить большое количество данных, фотографий и приложений без необходимости постоянного освобождения пространства. С емким аккумулятором на 7020 мА·ч, планшет способен долго работать без подзарядки, обеспечивая вас долгими часами развлечений или работы. Зарядка устройства через удобный разъем USB Type-C делает процесс быстрой и простой. Элегантный металлический корпус в сером цвете придает устройству современный и стильный вид, а операционная система Android обеспечивает доступ к миллиону приложений и гибкость в настройке устройства под ваши нужды. Этот планшет станет вашим надежным помощником в учебе, работе или развлечениях.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" Wi-Fi (5504ADQH) серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5504ADQH
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7020
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.8 х 277.07 х 7.99 мм
Описание
Планшет Honor предлагает отличное сочетание производительности и стиля, идеально подходящее для самых разных пользователей. С 8,7-дюймовым экраном и разрешением 1340х800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра видео, чтения и использования различных приложений. Благодаря мощному восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти, устройство справляется с многозадачностью и обеспечивает плавную работу даже при интенсивном использовании. Объем встроенной памяти в 128 ГБ и поддержка карт памяти позволяют хранить большое количество данных, фотографий и приложений без необходимости постоянного освобождения пространства. С емким аккумулятором на 7020 мА·ч, планшет способен долго работать без подзарядки, обеспечивая вас долгими часами развлечений или работы. Зарядка устройства через удобный разъем USB Type-C делает процесс быстрой и простой. Элегантный металлический корпус в сером цвете придает устройству современный и стильный вид, а операционная система Android обеспечивает доступ к миллиону приложений и гибкость в настройке устройства под ваши нужды. Этот планшет станет вашим надежным помощником в учебе, работе или развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" Wi-Fi (5504ADQH) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...