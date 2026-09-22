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Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный купить с доставкой в Москве
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Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный

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Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 1
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 2
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 3
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 4
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 1
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 2
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 3
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 4
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732642
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
6931548326274
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
138 x 257 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный

Планшет Blackview — это современное устройство, сочетающее в себе мощность и стиль. Созданный для тех, кто ценит функциональность и надежность, этот планшет обладает всем необходимым для комфортной работы и развлечений. С элегантным черным корпусом из прочного пластика и инновационным дизайном, планшет Blackview станет вашим незаменимым помощником в любых ситуациях. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 1920x1200, каждый кадр и изображение оживают с кристальной ясностью и яркими цветами, обеспечивая великолепный просмотр видео и графики. Устройство работает на базе операционной системы Android, позволяя вам воспользоваться множеством приложений и функций. Под капотом у планшета скрывается мощный восьмиядерный процессор Unisoc T8200 (T765) с частотой 2,3 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. В сочетании с 6 Гб оперативной памяти, планшет справляется с самыми ресурсоемкими приложениями и играми. С интегрированными 256 Гб встроенной памяти и возможностью расширения с помощью слота для карты памяти, у вас будет более чем достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Для любителей селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 13 МП, которая обеспечивает высокое качество изображений и видео. Версия Bluetooth 5 и поддержка стандарта Wi-Fi 802.11 ac обеспечивают быстрые и стабильные беспроводные соединения. Сделанный в Китае, планшет Blackview предлагает отличное сочетание цены и качества, подходящее как для профессиональных, так и для личных нужд. Независимо от того, смотрите ли вы фильмы, играете в игры или работаете, этот планшет станет вашим надежным спутником каждый день.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
6931548326274
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
138 x 257 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Blackview — это современное устройство, сочетающее в себе мощность и стиль. Созданный для тех, кто ценит функциональность и надежность, этот планшет обладает всем необходимым для комфортной работы и развлечений. С элегантным черным корпусом из прочного пластика и инновационным дизайном, планшет Blackview станет вашим незаменимым помощником в любых ситуациях. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 1920x1200, каждый кадр и изображение оживают с кристальной ясностью и яркими цветами, обеспечивая великолепный просмотр видео и графики. Устройство работает на базе операционной системы Android, позволяя вам воспользоваться множеством приложений и функций. Под капотом у планшета скрывается мощный восьмиядерный процессор Unisoc T8200 (T765) с частотой 2,3 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. В сочетании с 6 Гб оперативной памяти, планшет справляется с самыми ресурсоемкими приложениями и играми. С интегрированными 256 Гб встроенной памяти и возможностью расширения с помощью слота для карты памяти, у вас будет более чем достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Для любителей селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 13 МП, которая обеспечивает высокое качество изображений и видео. Версия Bluetooth 5 и поддержка стандарта Wi-Fi 802.11 ac обеспечивают быстрые и стабильные беспроводные соединения. Сделанный в Китае, планшет Blackview предлагает отличное сочетание цены и качества, подходящее как для профессиональных, так и для личных нужд. Независимо от того, смотрите ли вы фильмы, играете в игры или работаете, этот планшет станет вашим надежным спутником каждый день.
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Отзывы


Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/256Gb 5G (6931548326274) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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