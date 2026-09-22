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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732641
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый

Планшет Samsung — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и высокие технические характеристики. С диагональю экрана 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320, этот планшет обеспечивает яркое и чёткое изображение, идеальное для просмотра мультимедийного контента и работы с документами. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить многочисленные приложения, фильмы и фотографии, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу системы даже при многозадачном режиме. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Одной из отличительных особенностей этого планшета является наличие стилуса в комплекте, который расширяет возможности взаимодействия и делает удобным создание заметок или графических рисунков. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки, и при этом устройство оснащено современным разъемом USB Type-C для быстрой зарядки. Тонкий алюминиевый корпус придаёт планшету премиальный вид, а его серебристый цвет вносит нотку элегантности. Для видеосвязи и селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 МП. Отличная связь и подключение гарантированы благодаря поддержке Bluetooth 5.3 и продвинутым системам навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Планшет Samsung — это надежный и функциональный спутник как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и высокие технические характеристики. С диагональю экрана 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320, этот планшет обеспечивает яркое и чёткое изображение, идеальное для просмотра мультимедийного контента и работы с документами. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить многочисленные приложения, фильмы и фотографии, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу системы даже при многозадачном режиме. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Одной из отличительных особенностей этого планшета является наличие стилуса в комплекте, который расширяет возможности взаимодействия и делает удобным создание заметок или графических рисунков. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки, и при этом устройство оснащено современным разъемом USB Type-C для быстрой зарядки. Тонкий алюминиевый корпус придаёт планшету премиальный вид, а его серебристый цвет вносит нотку элегантности. Для видеосвязи и селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 МП. Отличная связь и подключение гарантированы благодаря поддержке Bluetooth 5.3 и продвинутым системам навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Планшет Samsung — это надежный и функциональный спутник как для работы, так и для развлечений.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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