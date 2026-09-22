Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет INOI inoiTab 2 Pro 11" 6/256Gb (6295199720202) серый
Планшет INOI — это сочетание элегантного дизайна и мощной начинки, созданное для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей. Планшет выполнен в стильном сером цвете и изготовлен из высококачественного пластика, что придаёт устройству современный и изысканный вид. Устройство оснащено 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим чёткое и яркое изображение. Это делает планшет идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Под управлением операционной системы Android, планшет гарантирует плавную и интуитивно понятную работу с приложениями. Сердцем устройства стал производительный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T616 с частотой 2 ГГц, который справится с любыми задачами, от простых до самых ресурсоёмких. Работу процессора поддерживает 6 Гб оперативной памяти, что позволяет комфортно запускать несколько приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет всегда иметь под рукой необходимые файлы и приложения. Однако слот для карты памяти отсутствует, поэтому стоит грамотно распоряжаться доступным пространством. Фронтальная камера на 8 МП подходит как для видеозвонков, так и для создания качественных селфи. Поддержка технологии Bluetooth 5 и стандарта Wi-Fi 802.11 ac обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Произведённый в Китае, планшет INOI сочетает в себе высочайшие стандарты качества и доступную цену, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android
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