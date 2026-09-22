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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732638
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Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Клавиатура, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBN) +KB серый
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+256Gb WiFi (53014KBN) с клавиатурой INBOX KEYBOARD, серый**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном 11,5 дюймов идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad?**
* **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов.
* **Быстрый и стабильный доступ в интернет:** поддержка Wi-Fi обеспечит вам быстрый доступ к онлайн-сервисам и развлечениям.
* **Удобство работы и общения:** в комплекте идёт клавиатура INBOX KEYBOARD, которая превратит ваш планшет в мобильный офис и сделает набор текста быстрым и комфортным.
* **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству элегантный вид и поможет выделиться из толпы.
С планшетом HUAWEI MatePad вы сможете работать с документами, смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, общаться в социальных сетях и выполнять другие задачи. Не упустите шанс приобрести надёжное и функциональное устройство по выгодной цене!
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Клавиатура, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+256Gb WiFi (53014KBN) с клавиатурой INBOX KEYBOARD, серый**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном 11,5 дюймов идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad?**
* **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий, видео и других файлов.
* **Быстрый и стабильный доступ в интернет:** поддержка Wi-Fi обеспечит вам быстрый доступ к онлайн-сервисам и развлечениям.
* **Удобство работы и общения:** в комплекте идёт клавиатура INBOX KEYBOARD, которая превратит ваш планшет в мобильный офис и сделает набор текста быстрым и комфортным.
* **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству элегантный вид и поможет выделиться из толпы.
С планшетом HUAWEI MatePad вы сможете работать с документами, смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, общаться в социальных сетях и выполнять другие задачи. Не упустите шанс приобрести надёжное и функциональное устройство по выгодной цене!
Планшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBN) +KB серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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