Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11" (5301ARMJ) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11" (5301ARMJ) серый
Планшет Honor — это стильное и функциональное устройство, упакованное в элегантный серый корпус из алюминия. Разработанный для пользователей, которые ценят производительность и качество, этот планшет произведен в Китае и оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Работающее на базе операционной системы Android, устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц и восемью ядрами, что позволяет выполнять множество задач одновременно без снижения скорости. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенное хранилище в 256 Гб предоставляет достаточно места для всех ваших приложений, медиафайлов и документов. Если этого недостаточно, вы можете расширить память благодаря наличию слота для карт памяти. Для любителей видеозвонков и селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Подключение ко всем современным беспроводным технологиям обеспечивается поддержкой Bluetooth 5 и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. Этот планшет Honor станет вашим надежным спутником в работе и развлечениях, сочетая в себе все, что нужно для современного пользователя.
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