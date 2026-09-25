Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5' 8+128Gb WiFi (53014KCL), серый** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с экраном диагональю 11,5 дюймов подарит вам яркое и чёткое изображение, а объём оперативной памяти 8 ГБ и встроенной памяти 128 ГБ позволит комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:** * **Большой и яркий экран:** наслаждайтесь просмотром видео, чтением электронных книг и работой с документами на большом экране с высоким качеством изображения. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — идеальное сочетание для комфортной работы и развлечений. * **Подключение по Wi-Fi:** используйте планшет для доступа к интернету и различным онлайн-сервисам. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса придаст вашему устройству лаконичный и современный вид. HUAWEI MatePad — это надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете эффективно решать повседневные задачи и наслаждаться мультимедийным контентом.
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Теги товара: для студента, 128 Гб, Игровые
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Теги товара: для студента, 128 Гб, Игровые
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