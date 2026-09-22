Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный
Представляем планшет Blackview – высокопроизводительное устройство с современным дизайном и передовыми технологиями, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот планшет, выполненный в элегантном черном цвете, обладает гармоничным сочетанием металла и пластика, обеспечивая как прочность, так и стильный внешний вид. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920x1200 позволяет насладиться яркими и детализированными изображениями, делая просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему комфортными. За мощную и стабильную работу устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 с тактовой частотой 2 ГГц, который обеспечивает быструю обработку данных и плавную многозадачность. Поддержка 8 Гб оперативной памяти позволяет пользоваться требовательными приложениями и играть в современные игры без подвисаний. Объем встроенной памяти составляет 128 Гб, что дает достаточно места для хранения ваших файлов, а слот для карты памяти позволяет легко увеличить её объем по мере необходимости. Планшет оснащен аккумулятором ёмкостью 10000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Современный разъём USB Type-C обеспечивает удобство и скорость зарядки. Для навигации предусмотрены системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, что обеспечивает точное определение вашего местоположения в любом месте. Операционная система Android обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к миллионам приложений в магазине Google Play. Этот планшет является отличным выбором для тех, кто ценит функциональность, производительность и надежность. Blackview – это китайский бренд, завоевавший доверие во всем мире благодаря качеству и инновациям.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
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