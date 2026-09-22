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Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый

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Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 1
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 2
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 3
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 4
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732630
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014MLK
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
есть
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
60,88 x 176,82 x 6,85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый

**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (зелёный)** Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — ваш надёжный помощник в работе и развлечениях! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** мощный процессор от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS гарантируют насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 144 Гц делает динамичные сцены максимально плавными и комфортными для просмотра. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 8800 мАч позволит пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё удобнее. * **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса придаст вашему устройству индивидуальность. **Основные характеристики:** * тип корпуса: моноблок; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество тыловых камер: 1; * поддержка карт памяти: нет; * модуль сотовой связи: нет. С планшетом HUAWEI MATEPAD 11.5S вы получите удовольствие от быстрой и комфортной работы!



Теги товара: для студента, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый




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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014MLK
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
есть
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Частота процессора, МГц
2.3
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
60,88 x 176,82 x 6,85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (зелёный)** Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — ваш надёжный помощник в работе и развлечениях! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** мощный процессор от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS гарантируют насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавность изображения:** частота обновления экрана 144 Гц делает динамичные сцены максимально плавными и комфортными для просмотра. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 8800 мАч позволит пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё удобнее. * **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса придаст вашему устройству индивидуальность. **Основные характеристики:** * тип корпуса: моноблок; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество тыловых камер: 1; * поддержка карт памяти: нет; * модуль сотовой связи: нет. С планшетом HUAWEI MATEPAD 11.5S вы получите удовольствие от быстрой и комфортной работы!


Теги товара: для студента, для учебы
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Отзывы


Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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