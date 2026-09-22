Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый

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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732630
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**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (зелёный)**
Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — ваш надёжный помощник в работе и развлечениях!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** мощный процессор от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS гарантируют насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавность изображения:** частота обновления экрана 144 Гц делает динамичные сцены максимально плавными и комфортными для просмотра.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 8800 мАч позволит пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё удобнее.
* **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса придаст вашему устройству индивидуальность.
**Основные характеристики:**
* тип корпуса: моноблок;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1;
* поддержка карт памяти: нет;
* модуль сотовой связи: нет.
С планшетом HUAWEI MATEPAD 11.5S вы получите удовольствие от быстрой и комфортной работы!
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (зелёный)**
Стильный и производительный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — ваш надёжный помощник в работе и развлечениях!
**Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** мощный процессор от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS гарантируют насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавность изображения:** частота обновления экрана 144 Гц делает динамичные сцены максимально плавными и комфортными для просмотра.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 8800 мАч позволит пользоваться планшетом в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё удобнее.
* **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса придаст вашему устройству индивидуальность.
**Основные характеристики:**
* тип корпуса: моноблок;
* проводной интерфейс: USB Type-C;
* количество тыловых камер: 1;
* поддержка карт памяти: нет;
* модуль сотовой связи: нет.
С планшетом HUAWEI MATEPAD 11.5S вы получите удовольствие от быстрой и комфортной работы!
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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