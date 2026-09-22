Top.Mail.Ru
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 1
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 2
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 3
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 4
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 5
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 6
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 7
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 8
Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 1
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 2
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 3
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 4
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 5
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 6
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 7
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 8
  • Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11&quot; (5301ARMH) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732629
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ARMH
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка, Документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.46 х 256.91 х 7.25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый

**Планшет HONOR Pad X8b WIFI 4+128Gb, серый (5301ARMH)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad X8b! **Почему стоит выбрать HONOR Pad X8b?** * **Большой экран:** диагональ 11 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечит яркое и плавное изображение. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Производительность:** благодаря процессору от Qualcomm планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. Есть отдельный слот для карты памяти — можно расширить объём хранилища. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительную работу без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй. * **Удобство подключения:** проводной интерфейс USB Type-C для быстрой передачи данных и зарядки. * **Камера:** одна тыловая камера для фото и видеозвонков. **Основные характеристики:** * год релиза: 2026; * тип корпуса: моноблок; * цвет: серый; * модуль сотовой связи: отсутствует. HONOR Pad X8b — ваш надёжный спутник в работе и развлечениях!

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ARMH
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка, Документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.46 х 256.91 х 7.25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HONOR Pad X8b WIFI 4+128Gb, серый (5301ARMH)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad X8b! **Почему стоит выбрать HONOR Pad X8b?** * **Большой экран:** диагональ 11 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечит яркое и плавное изображение. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Производительность:** благодаря процессору от Qualcomm планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. Есть отдельный слот для карты памяти — можно расширить объём хранилища. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительную работу без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй. * **Удобство подключения:** проводной интерфейс USB Type-C для быстрой передачи данных и зарядки. * **Камера:** одна тыловая камера для фото и видеозвонков. **Основные характеристики:** * год релиза: 2026; * тип корпуса: моноблок; * цвет: серый; * модуль сотовой связи: отсутствует. HONOR Pad X8b — ваш надёжный спутник в работе и развлечениях!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...