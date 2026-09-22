Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый
Представляем вам планшет Samsung, который сочетает в себе мощные технические характеристики и стильный дизайн. Этот планшет оснащен встроенной памятью на 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320, что гарантирует четкость и насыщенность изображения. Работает устройство на базе операционной системы Android, обеспечивая плавную и удобную работу с многозадачностью. Емкость аккумулятора 8000 мА·ч позволяет планшету долго работать без необходимости частой подзарядки, а благодаря разъему USB Type-C процесс зарядки стал быстрым и удобным. Li-Pol аккумулятор обеспечивает долговечность и надежность. Планшет поддерживает множество систем навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС — это делает устройство идеальным спутником в путешествиях. Работает планшет на мощном процессоре с частотой 2,4 ГГц и оснащен 6 Гб оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность даже в сложных задачах. Фронтальная камера с разрешением 5 МП подходит для видеозвонков и селфи. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и представлен в стильном серебристом цвете. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности взаимодействия с устройством, позволяя рисовать и делать заметки с максимальной точностью. Этот планшет Samsung — идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, подходящее как для работы, так и для развлечений.
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