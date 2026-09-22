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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732627
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
805

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый

Представляем вам планшет Samsung, который сочетает в себе мощные технические характеристики и стильный дизайн. Этот планшет оснащен встроенной памятью на 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320, что гарантирует четкость и насыщенность изображения. Работает устройство на базе операционной системы Android, обеспечивая плавную и удобную работу с многозадачностью. Емкость аккумулятора 8000 мА·ч позволяет планшету долго работать без необходимости частой подзарядки, а благодаря разъему USB Type-C процесс зарядки стал быстрым и удобным. Li-Pol аккумулятор обеспечивает долговечность и надежность. Планшет поддерживает множество систем навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС — это делает устройство идеальным спутником в путешествиях. Работает планшет на мощном процессоре с частотой 2,4 ГГц и оснащен 6 Гб оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность даже в сложных задачах. Фронтальная камера с разрешением 5 МП подходит для видеозвонков и селфи. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и представлен в стильном серебристом цвете. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности взаимодействия с устройством, позволяя рисовать и делать заметки с максимальной точностью. Этот планшет Samsung — идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, подходящее как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Представляем вам планшет Samsung, который сочетает в себе мощные технические характеристики и стильный дизайн. Этот планшет оснащен встроенной памятью на 128 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320, что гарантирует четкость и насыщенность изображения. Работает устройство на базе операционной системы Android, обеспечивая плавную и удобную работу с многозадачностью. Емкость аккумулятора 8000 мА·ч позволяет планшету долго работать без необходимости частой подзарядки, а благодаря разъему USB Type-C процесс зарядки стал быстрым и удобным. Li-Pol аккумулятор обеспечивает долговечность и надежность. Планшет поддерживает множество систем навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС — это делает устройство идеальным спутником в путешествиях. Работает планшет на мощном процессоре с частотой 2,4 ГГц и оснащен 6 Гб оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность даже в сложных задачах. Фронтальная камера с разрешением 5 МП подходит для видеозвонков и селфи. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и представлен в стильном серебристом цвете. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности взаимодействия с устройством, позволяя рисовать и делать заметки с максимальной точностью. Этот планшет Samsung — идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, подходящее как для работы, так и для развлечений.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZSACAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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