Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый
Планшет Apple предлагает передовые технологии и стильный дизайн, который невозможно не заметить. Устройство оснащено мощным процессором Apple A16 Bionic с пятью ядрами, что обеспечивает быстродействие и плавность работы даже при выполнении наиболее ресурсоемких задач. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2360x1640 пикселей позволяет насладиться насыщенными и яркими изображениями, предоставляя исключительное качество детализации для работы и развлечений. Планшет имеет 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает многозадачность и эффективную работу приложений, а встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить все необходимые приложения, файлы и мультимедиа. Устройство работает под управлением операционной системы iOS, предлагая доступ к широкому спектру приложений и сервисов магазина App Store. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволяет делать высококачественные селфи и участвовать в видеозвонках с четким изображением. Планшет выполнен в великолепном розовом цвете и имеет прочный алюминиевый корпус, что подчеркивает его современный и изысканный дизайн. Из других характеристик стоит отметить аккумулятор Li-Pol и поддержку зарядки через USB Type-C, что обеспечивает долгую автономную работу и удобство в использовании. Хотя в комплект не входит клавиатура, планшет сохраняет свою компактность и легкость, оставаясь при этом высокопроизводительным устройством. Следует также отметить, что в планшете отсутствует слот для карты памяти, однако большой объем встроенной памяти компенсирует эту особенность. Собранный в Китае, этот планшет является идеальным выбором для пользователей, ищущих надежный и стильный инструмент для различных задач, от работы до развлечений.
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