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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый

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Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый - фото 1
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый - фото 2
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
розовый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
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  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый - фото 2
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732626
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Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4E4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
розовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.09

Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый

Планшет Apple предлагает передовые технологии и стильный дизайн, который невозможно не заметить. Устройство оснащено мощным процессором Apple A16 Bionic с пятью ядрами, что обеспечивает быстродействие и плавность работы даже при выполнении наиболее ресурсоемких задач. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2360x1640 пикселей позволяет насладиться насыщенными и яркими изображениями, предоставляя исключительное качество детализации для работы и развлечений. Планшет имеет 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает многозадачность и эффективную работу приложений, а встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить все необходимые приложения, файлы и мультимедиа. Устройство работает под управлением операционной системы iOS, предлагая доступ к широкому спектру приложений и сервисов магазина App Store. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволяет делать высококачественные селфи и участвовать в видеозвонках с четким изображением. Планшет выполнен в великолепном розовом цвете и имеет прочный алюминиевый корпус, что подчеркивает его современный и изысканный дизайн. Из других характеристик стоит отметить аккумулятор Li-Pol и поддержку зарядки через USB Type-C, что обеспечивает долгую автономную работу и удобство в использовании. Хотя в комплект не входит клавиатура, планшет сохраняет свою компактность и легкость, оставаясь при этом высокопроизводительным устройством. Следует также отметить, что в планшете отсутствует слот для карты памяти, однако большой объем встроенной памяти компенсирует эту особенность. Собранный в Китае, этот планшет является идеальным выбором для пользователей, ищущих надежный и стильный инструмент для различных задач, от работы до развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD4E4LL/A) розовый




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4E4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
розовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Развернуть
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple предлагает передовые технологии и стильный дизайн, который невозможно не заметить. Устройство оснащено мощным процессором Apple A16 Bionic с пятью ядрами, что обеспечивает быстродействие и плавность работы даже при выполнении наиболее ресурсоемких задач. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2360x1640 пикселей позволяет насладиться насыщенными и яркими изображениями, предоставляя исключительное качество детализации для работы и развлечений. Планшет имеет 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает многозадачность и эффективную работу приложений, а встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить все необходимые приложения, файлы и мультимедиа. Устройство работает под управлением операционной системы iOS, предлагая доступ к широкому спектру приложений и сервисов магазина App Store. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволяет делать высококачественные селфи и участвовать в видеозвонках с четким изображением. Планшет выполнен в великолепном розовом цвете и имеет прочный алюминиевый корпус, что подчеркивает его современный и изысканный дизайн. Из других характеристик стоит отметить аккумулятор Li-Pol и поддержку зарядки через USB Type-C, что обеспечивает долгую автономную работу и удобство в использовании. Хотя в комплект не входит клавиатура, планшет сохраняет свою компактность и легкость, оставаясь при этом высокопроизводительным устройством. Следует также отметить, что в планшете отсутствует слот для карты памяти, однако большой объем встроенной памяти компенсирует эту особенность. Собранный в Китае, этот планшет является идеальным выбором для пользователей, ищущих надежный и стильный инструмент для различных задач, от работы до развлечений.
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Отзывы


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