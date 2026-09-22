Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma CITI 1314C 10.1" 3/32Gb (CS1275PL) серый
Планшет Digma является надежным и функциональным устройством для повседневного использования. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800, что обеспечивает четкое и яркое изображение для просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Металлический корпус планшета не только придает ему стильный внешний вид в сером цвете, но и обеспечивает долговечность. Сердцем устройства служит процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, который в сочетании с 3 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу операционной системы Android и быструю реакцию на команды пользователя. Объем встроенной памяти составляет 32 Гб, что достаточно для хранения личных данных и приложений, а возможность установки карты памяти позволяет расширить это пространство по мере необходимости. Благодаря емкости аккумулятора 6000 мА·ч планшет Digma обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что делает его отличным выбором для длительных поездок или интенсивного использования. Слот для карты памяти и порт USB Type-C делают процесс переноса данных и зарядки более удобным и современным. Планшет также оснащен системами навигации GPS и ГЛОНАСС, что идеально подходит для использования в качестве навигационного устройства. Несмотря на отсутствие стилуса и клавиатуры в комплекте, интуитивно понятный интерфейс и удобный экран делают его отличным инструментом для работы и развлечений.
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Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника
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