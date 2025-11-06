Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий
Планшет Apple – сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, создающее незабываемый опыт для пользователей. Устройство оснащено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить огромное количество данных, приложений и медиафайлов. Диагональ экрана 11 дюймов идеально подходит для просмотра контента, работы и развлечений. Яркость и чёткость изображения обеспечиваются разрешением 2360x1640 пикселей. Энергетическую автономность планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7606 мА·ч, выполненный по технологии Li-Pol, который поддерживает длительное время работы без подзарядки. Для быстрой и удобной зарядки используется разъем USB Type-C. Производительность гаджета находится на высочайшем уровне благодаря использованию процессора Apple A16 Bionic и 6 Гб оперативной памяти. Это позволяет планшету справляться с любыми задачами, от обыденных до требовательных игр и приложений. Планшет работает на операционной системе iOS, обеспечивающей интуитивно понятный интерфейс и множество функциональных возможностей. Устройство оснащено 12-мегапиксельной фронтальной камерой, идеальной для видеозвонков и селфи. Стильный синий цвет корпуса подчеркивает уникальный дизайн Apple, а отсутствие клавиатуры в комплекте оставляет выбор необходимого аксессуара на ваше усмотрение. Планшет Apple – это идеальное сочетание мощности, элегантности и функциональности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы
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