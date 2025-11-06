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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий

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Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото 1
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото 2
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото 3
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
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  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото 2
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  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732621
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Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4H4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7606
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий

Планшет Apple – сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, создающее незабываемый опыт для пользователей. Устройство оснащено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить огромное количество данных, приложений и медиафайлов. Диагональ экрана 11 дюймов идеально подходит для просмотра контента, работы и развлечений. Яркость и чёткость изображения обеспечиваются разрешением 2360x1640 пикселей. Энергетическую автономность планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7606 мА·ч, выполненный по технологии Li-Pol, который поддерживает длительное время работы без подзарядки. Для быстрой и удобной зарядки используется разъем USB Type-C. Производительность гаджета находится на высочайшем уровне благодаря использованию процессора Apple A16 Bionic и 6 Гб оперативной памяти. Это позволяет планшету справляться с любыми задачами, от обыденных до требовательных игр и приложений. Планшет работает на операционной системе iOS, обеспечивающей интуитивно понятный интерфейс и множество функциональных возможностей. Устройство оснащено 12-мегапиксельной фронтальной камерой, идеальной для видеозвонков и селфи. Стильный синий цвет корпуса подчеркивает уникальный дизайн Apple, а отсутствие клавиатуры в комплекте оставляет выбор необходимого аксессуара на ваше усмотрение. Планшет Apple – это идеальное сочетание мощности, элегантности и функциональности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей.



Теги товара: большие, 11 дюймов

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD4H4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Развернуть
Количество ядер процессора
5
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7606
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple – сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, создающее незабываемый опыт для пользователей. Устройство оснащено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить огромное количество данных, приложений и медиафайлов. Диагональ экрана 11 дюймов идеально подходит для просмотра контента, работы и развлечений. Яркость и чёткость изображения обеспечиваются разрешением 2360x1640 пикселей. Энергетическую автономность планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7606 мА·ч, выполненный по технологии Li-Pol, который поддерживает длительное время работы без подзарядки. Для быстрой и удобной зарядки используется разъем USB Type-C. Производительность гаджета находится на высочайшем уровне благодаря использованию процессора Apple A16 Bionic и 6 Гб оперативной памяти. Это позволяет планшету справляться с любыми задачами, от обыденных до требовательных игр и приложений. Планшет работает на операционной системе iOS, обеспечивающей интуитивно понятный интерфейс и множество функциональных возможностей. Устройство оснащено 12-мегапиксельной фронтальной камерой, идеальной для видеозвонков и селфи. Стильный синий цвет корпуса подчеркивает уникальный дизайн Apple, а отсутствие клавиатуры в комплекте оставляет выбор необходимого аксессуара на ваше усмотрение. Планшет Apple – это идеальное сочетание мощности, элегантности и функциональности, удовлетворяющее потребности самых требовательных пользователей.


Теги товара: большие, 11 дюймов
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Отзывы


Планшет Apple iPad 2025 11" 6/256Gb (MD4H4LL/A) синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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