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Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный купить с доставкой в Москве
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Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный

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Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 1
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 2
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 3
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 4
Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 1
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 2
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 3
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 4
  • Планшет Blackview Tab Zeno 10 11&quot; 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732618
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
6931548326243
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
138 x 257 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.54

Описание товара Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный

Планшет Blackview – это мощное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Благодаря большому 11-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080, просмотр фильмов, игр и чтение становятся по-настоящему комфортными и захватывающими. Корпус планшета выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, что придает устройству современный и стильный вид. Под управлением операционной системы Android планшет обеспечивает интуитивно понятный и удобный интерфейс. Он оборудован мощным восьмиядерным процессором Unisoc T8200 (T765) с тактовой частотой до 2,7 ГГц, что позволяет легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Оперативная память объемом 6 Гб и встроенная память на 128 Гб гарантируют, что у вас будет достаточно места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа. Кроме того, наличие слота для карты памяти позволяет еще больше расширить дисковое пространство, если это потребуется. Планшет Blackview, произведенный в Китае, является отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы, учебы или развлечений. Он сочетает в себе производительность, стиль и практичность, удовлетворяя потребности современных пользователей.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
6931548326243
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
138 x 257 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Blackview – это мощное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Благодаря большому 11-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080, просмотр фильмов, игр и чтение становятся по-настоящему комфортными и захватывающими. Корпус планшета выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, что придает устройству современный и стильный вид. Под управлением операционной системы Android планшет обеспечивает интуитивно понятный и удобный интерфейс. Он оборудован мощным восьмиядерным процессором Unisoc T8200 (T765) с тактовой частотой до 2,7 ГГц, что позволяет легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Оперативная память объемом 6 Гб и встроенная память на 128 Гб гарантируют, что у вас будет достаточно места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа. Кроме того, наличие слота для карты памяти позволяет еще больше расширить дисковое пространство, если это потребуется. Планшет Blackview, произведенный в Китае, является отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы, учебы или развлечений. Он сочетает в себе производительность, стиль и практичность, удовлетворяя потребности современных пользователей.
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Доставка
Отзывы


Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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