Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние, 732612
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
люстра потолочная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
кольцо
Количество ламп
8
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%9 620 руб. 24 046 руб.
В наличии
Код товара: 732612
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Загружаем...
9 620 руб. -60%
24 046 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
люстра потолочная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
кольцо
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
8
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
прозрачный
Способ крепления
на планку
Ширина, см
60
Высота, см
20.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х60х21
Вес, кг.
17.3
Описание товара Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость на каркасе, в комплекте нет декор элементов в количестве 30-ти штук) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, декор элементы, документация
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Теги товара: в стиле модерн
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
люстра потолочная
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
кольцо
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
8
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Цвет плафона
прозрачный
Развернуть
Способ крепления
на планку
Ширина, см
60
Высота, см
20.5
Страна производитель
Россия
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость на каркасе, в комплекте нет декор элементов в количестве 30-ти штук) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, декор элементы, документация
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, GU10
Теги товара: в стиле модерн
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, GU10
Теги товара: в стиле модерн
Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V5342-9/8S, 8xE14 макс. 40Вт хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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