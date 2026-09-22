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Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver купить с доставкой в Москве
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Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver

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Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/silver - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/silver - фото 10
  • Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732593
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.2 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х5
Вес, кг.
2.4

Описание товара Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver

Ноутбук Samsung с диагональю экрана 15,6 дюйма — это простор для работы и развлечений. Высокое разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чётким изображением при просмотре фильмов или работе с документами. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а SSD на 512 Гб даст место для хранения всех ваших файлов и молниеносную загрузку системы. Благодаря встроенному кард-ридеру удобно передавать фотографии и другие данные прямо с карты памяти. Дополнительная защита — сканер отпечатка пальца, а современная операционная система Windows 11 Home открывает доступ к последним функциям и обновлениям. Этот ноутбук отлично подойдёт тем, кто ценит производительность и комфорт в одном устройстве.

Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.2 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung с диагональю экрана 15,6 дюйма — это простор для работы и развлечений. Высокое разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чётким изображением при просмотре фильмов или работе с документами. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а SSD на 512 Гб даст место для хранения всех ваших файлов и молниеносную загрузку системы. Благодаря встроенному кард-ридеру удобно передавать фотографии и другие данные прямо с карты памяти. Дополнительная защита — сканер отпечатка пальца, а современная операционная система Windows 11 Home открывает доступ к последним функциям и обновлениям. Этот ноутбук отлично подойдёт тем, кто ценит производительность и комфорт в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Samsung Galaxy Book 5 NP750 Ul7 255U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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