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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey

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Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 1
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Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 3
Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 4
Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 5
Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 6
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Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 1
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 2
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 3
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 4
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 5
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 6
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 7
  • Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/W11HML/grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732592
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х5
Вес, кг.
4.3

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey

Этот ноутбук от Samsung представляет собой идеальное сочетание стиля и производительности. Изящный металлический корпус в сером цвете подчеркивает его современный и утонченный дизайн, а легкий вес в 1,55 кг делает его удобным для повседневного использования и переноски. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080, обеспечивая яркое и четкое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для комфортной работы и мультимедийных развлечений. Под капотом находится мощный процессор от компании Intel, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, обеспечивает быструю и плавную работу при выполнении многозадачности или запуске требовательных приложений. Ноутбук оборудован вместительным SSD-накопителем объемом 512 ГБ, что позволяет хранить большое количество данных и быстрее загружать систему и приложения. Для еще большего удобства в устройстве предусмотрен встроенный кард-ридер. Одним из важных аспектов безопасности является наличие сканера отпечатка пальца, что позволяет защитить данные пользователя от нежелательного доступа. Современные возможности подключения обеспечиваются поддержкой версии Bluetooth v5.2, что делает взаимодействие с другими устройствами быстрым и надежным. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ищет надежное, мощное и стильное устройство для работы, учебы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук от Samsung представляет собой идеальное сочетание стиля и производительности. Изящный металлический корпус в сером цвете подчеркивает его современный и утонченный дизайн, а легкий вес в 1,55 кг делает его удобным для повседневного использования и переноски. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080, обеспечивая яркое и четкое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для комфортной работы и мультимедийных развлечений. Под капотом находится мощный процессор от компании Intel, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, обеспечивает быструю и плавную работу при выполнении многозадачности или запуске требовательных приложений. Ноутбук оборудован вместительным SSD-накопителем объемом 512 ГБ, что позволяет хранить большое количество данных и быстрее загружать систему и приложения. Для еще большего удобства в устройстве предусмотрен встроенный кард-ридер. Одним из важных аспектов безопасности является наличие сканера отпечатка пальца, что позволяет защитить данные пользователя от нежелательного доступа. Современные возможности подключения обеспечиваются поддержкой версии Bluetooth v5.2, что делает взаимодействие с другими устройствами быстрым и надежным. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ищет надежное, мощное и стильное устройство для работы, учебы и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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