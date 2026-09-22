Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 i5 1335U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W11HML/grey
Этот ноутбук от Samsung представляет собой идеальное сочетание стиля и производительности. Изящный металлический корпус в сером цвете подчеркивает его современный и утонченный дизайн, а легкий вес в 1,55 кг делает его удобным для повседневного использования и переноски. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080, обеспечивая яркое и четкое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для комфортной работы и мультимедийных развлечений. Под капотом находится мощный процессор от компании Intel, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, обеспечивает быструю и плавную работу при выполнении многозадачности или запуске требовательных приложений. Ноутбук оборудован вместительным SSD-накопителем объемом 512 ГБ, что позволяет хранить большое количество данных и быстрее загружать систему и приложения. Для еще большего удобства в устройстве предусмотрен встроенный кард-ридер. Одним из важных аспектов безопасности является наличие сканера отпечатка пальца, что позволяет защитить данные пользователя от нежелательного доступа. Современные возможности подключения обеспечиваются поддержкой версии Bluetooth v5.2, что делает взаимодействие с другими устройствами быстрым и надежным. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ищет надежное, мощное и стильное устройство для работы, учебы и развлечений.
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