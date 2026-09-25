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Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) купить с доставкой в Москве
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Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389)

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Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 1
Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 2
Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 3
Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 4
Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 5
Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для укладки плитки
Материал
металл, пластик
  • Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 1
  • Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 2
  • Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 3
  • Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 4
  • Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 5
  • Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Назначение
для укладки плитки
Материал
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х4
Вес, г.
450

Описание товара Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389)

Щипцы для системы выравнивания плитки (СВП) ЗУБР 3389, предназначены для надежной фиксации клина в отверстии зажима. Щипцы помогают ускорить процесс укладки плитки и увеличить качество производимых работ.



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Отзывы о товаре Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Назначение
для укладки плитки
Материал
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы для системы выравнивания плитки (СВП) ЗУБР 3389, предназначены для надежной фиксации клина в отверстии зажима. Щипцы помогают ускорить процесс укладки плитки и увеличить качество производимых работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы универсальные для системы выравнивания плитки ЗУБР СВП, (3389) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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