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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50) купить с доставкой в Москве
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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50)

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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50) - фото 1
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50) - фото 1
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Комплектация
Предназначен для многократного использования, сделан из прочного пластика, он не деформируется при зажимании и надежно удерживает плитку в единой плоскости, обеспечивая отсутствие проседания во время высыхания плиточного клея.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
220

Описание товара Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50)

Клин Зубр 3387-50 применяется при укладке керамической плитки и керамогранита толщиной 3-12 мм. Предназначен для плотного прилегания к поверхности двух соседних плиток и предотвращения усадки в процессе высыхания клея. Благодаря применению данных клиньев получается ровный шов 1.7 мм и нет перепадов плитки в плоскости на стыках.



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Отзывы о товаре Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Комплектация
Предназначен для многократного использования, сделан из прочного пластика, он не деформируется при зажимании и надежно удерживает плитку в единой плоскости, обеспечивая отсутствие проседания во время высыхания плиточного клея.
Страна производитель
Россия
Описание
Клин Зубр 3387-50 применяется при укладке керамической плитки и керамогранита толщиной 3-12 мм. Предназначен для плотного прилегания к поверхности двух соседних плиток и предотвращения усадки в процессе высыхания клея. Благодаря применению данных клиньев получается ровный шов 1.7 мм и нет перепадов плитки в плоскости на стыках.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 50 шт, система выравнивания плитки (3387-50) - стоимость товара 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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