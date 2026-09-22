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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) купить с доставкой в Москве
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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100)

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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 1
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 2
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 3
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 4
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 5
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 6
Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 1
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 2
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 3
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 4
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 5
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 6
  • Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
430

Описание товара Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100)

Предназначен для многократного использования, сделан из прочного пластика, он не деформируется при зажимании и надежно удерживает плитку в единой плоскости, обеспечивая отсутствие проседания во время высыхания плиточного клея. «Шаг зубьев» и форма клина позволяет работать с плиткой толщиной от 3 до 12 мм.



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Отзывы о товаре Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Выравнивание плитки
Назначение
для укладки плитки
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для многократного использования, сделан из прочного пластика, он не деформируется при зажимании и надежно удерживает плитку в единой плоскости, обеспечивая отсутствие проседания во время высыхания плиточного клея. «Шаг зубьев» и форма клина позволяет работать с плиткой толщиной от 3 до 12 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клин ЗУБР СВП КОЛЬЦО, 100 шт, система выравнивания плитки (3387-100) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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