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Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска купить с доставкой в Москве
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Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

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Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
460
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
30
Колеса
нет
Обороты двигателя
6000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 1
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 2
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 3
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 4
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 5
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 6
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 7
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 8
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 9
  • Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732570
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Характеристики

Бренд
Makita
Комплектация
Триммер, Зарядное устройство (RC, быстрое), 1 аккумулятор 3.0 Ач, триммерная головка, ременная оснастка на одно плечо, ключ.
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
460
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
74
Ширина скашивания (max), см
30
Колеса
нет
Обороты двигателя
6000
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.25х0.18
Вес, кг.
7

Описание товара Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска

Триммер аккумуляторный MAKITA DUR192LSF применяется для скашивания травы на частных участках. Благодаря работе от аккумулятора отличается низким уровнем шума и отсутствием вредных выхлопов. Для эффективной работы с любой растительностью предусмотрены 2 скорости скашивания (1 - 4500 об/мин, 2 - 6000 об/мин). Резьба шпинделя: M10 x 1.25LH. Преимущества: Бесщеточный двигатель; Технология XPT - повышенная устойчивость к пыли и влаге; 2-ступенчатая электронная регулировка скорости; Блокировка шпинделя без инструментов для легкой смены режущего инструмента; Электрический тормоз и плавный пуск; Универсальный кожух для всех режущих инструментов; Возможность использования режущей головки с ножами из полиамида и ножа с 3 зубьями (опция); Не совместим с аккумуляторами BL1811G, BL1813G, BL1815G (без электроники) и аккумулятором BL1815 (18 В / 1,3 Ач).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска




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Характеристики
Бренд
Makita
Комплектация
Триммер, Зарядное устройство (RC, быстрое), 1 аккумулятор 3.0 Ач, триммерная головка, ременная оснастка на одно плечо, ключ.
Тип двигателя
аккумуляторный
Мощность электрического двигателя
460
Емкость аккумулятора, А*ч
3
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
74
Ширина скашивания (max), см
30
Колеса
нет
Обороты двигателя
6000
Расположение двигателя
нижнее
Развернуть
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер аккумуляторный MAKITA DUR192LSF применяется для скашивания травы на частных участках. Благодаря работе от аккумулятора отличается низким уровнем шума и отсутствием вредных выхлопов. Для эффективной работы с любой растительностью предусмотрены 2 скорости скашивания (1 - 4500 об/мин, 2 - 6000 об/мин). Резьба шпинделя: M10 x 1.25LH. Преимущества: Бесщеточный двигатель; Технология XPT - повышенная устойчивость к пыли и влаге; 2-ступенчатая электронная регулировка скорости; Блокировка шпинделя без инструментов для легкой смены режущего инструмента; Электрический тормоз и плавный пуск; Универсальный кожух для всех режущих инструментов; Возможность использования режущей головки с ножами из полиамида и ножа с 3 зубьями (опция); Не совместим с аккумуляторами BL1811G, BL1813G, BL1815G (без электроники) и аккумулятором BL1815 (18 В / 1,3 Ач).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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