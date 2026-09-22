Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический Makita DUR192LRF аккум. 460Вт неразбор.штан. реж.эл.:леска
Триммер аккумуляторный MAKITA DUR192LSF применяется для скашивания травы на частных участках. Благодаря работе от аккумулятора отличается низким уровнем шума и отсутствием вредных выхлопов. Для эффективной работы с любой растительностью предусмотрены 2 скорости скашивания (1 - 4500 об/мин, 2 - 6000 об/мин). Резьба шпинделя: M10 x 1.25LH. Преимущества: Бесщеточный двигатель; Технология XPT - повышенная устойчивость к пыли и влаге; 2-ступенчатая электронная регулировка скорости; Блокировка шпинделя без инструментов для легкой смены режущего инструмента; Электрический тормоз и плавный пуск; Универсальный кожух для всех режущих инструментов; Возможность использования режущей головки с ножами из полиамида и ножа с 3 зубьями (опция); Не совместим с аккумуляторами BL1811G, BL1813G, BL1815G (без электроники) и аккумулятором BL1815 (18 В / 1,3 Ач).
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая, Аккумуляторные Макита
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая, Аккумуляторные Макита
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