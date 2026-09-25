Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732413
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Габариты (ШxВxГ)
80х30х25 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой
Кнопка выхода с подсветкой Tantos TS-CLICK light предназначена для накладного монтажа. Выполнена в корпусе из цинкового сплава. Наличие светодиодной подсветки делает TS-CLICK light удобной для использования в неосвещаемых подъездах и других помещениях, где есть проблемы с освещением. Небольшая ширина кнопки позволяет устанавливать ее на узкие поверхности (к примеру, на дверные косяки). Наработка на отказ - 500'000 циклов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитВидеодомофон белый HiWatch DS-D100MF
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитВидеодомофон Falcon Eye Cosmo белый
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитВидеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый
-
В наличииЦена 7 980 руб.1995 руб. в СплитWi-Fi Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD 00-00182798: дисплей 7" T...
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитМонитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитВидеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитКомплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/5...
Бренд
Tantos
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Габариты (ШxВxГ)
80х30х25 мм
Страна производитель
Китай
Кнопка выхода с подсветкой Tantos TS-CLICK light предназначена для накладного монтажа. Выполнена в корпусе из цинкового сплава. Наличие светодиодной подсветки делает TS-CLICK light удобной для использования в неосвещаемых подъездах и других помещениях, где есть проблемы с освещением. Небольшая ширина кнопки позволяет устанавливать ее на узкие поверхности (к примеру, на дверные косяки). Наработка на отказ - 500'000 циклов.
Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накладная кнопка выхода Tantos TS-CLICK light (белый) с подсветкой