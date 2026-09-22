Top.Mail.Ru
Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вызывная панель
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732390
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Вызывная панель
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
133x48x20 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin

Вызывная панель Tantos iPanel 2 HD (White) с установленным цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Рассчитана на 1 абонент. Вызывная панель предназначена для совместного применения с видеодомофоном. С ее помощью посетители связываются с хозяином квартиры, нажав на кнопку вызова. Разрешение матрицы блока вызова - 1080p FullHD с возможностью переключения в формат 720p или CVBS (PAL). Угол обзора камеры - 110 градусов. Накладная установка. Для работы в ночное время суток, внутри панели установлена невидимая ИК-подсветка. Tantos IPanel 2 HD совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Корпус выполнен из алюминия, с классом защиты IP66. Класс защиты IP66 дает защиту от попадания пыли и больших объемов воды.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Вызывная панель
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
от сети 220 В
Габариты (ШxВxГ)
133x48x20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вызывная панель Tantos iPanel 2 HD (White) с установленным цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Рассчитана на 1 абонент. Вызывная панель предназначена для совместного применения с видеодомофоном. С ее помощью посетители связываются с хозяином квартиры, нажав на кнопку вызова. Разрешение матрицы блока вызова - 1080p FullHD с возможностью переключения в формат 720p или CVBS (PAL). Угол обзора камеры - 110 градусов. Накладная установка. Для работы в ночное время суток, внутри панели установлена невидимая ИК-подсветка. Tantos IPanel 2 HD совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Корпус выполнен из алюминия, с классом защиты IP66. Класс защиты IP66 дает защиту от попадания пыли и больших объемов воды.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вызывная видеопанель Tantos iPanel 2 HD EM (White) со встроенным считывателем и с автономным контроллером на 150 карт формата Em-marin - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...