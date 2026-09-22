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Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO купить с доставкой в Москве
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Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO

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Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO - фото 1
Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO - фото 1
  • Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732333
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Характеристики

Бренд
Tantos
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
164 x 174 x 76 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
900

Описание товара Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO

Источник вторичного электропитания резервированный для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 5А с защитой от глубокого разряда АКБ, электронная защита от КЗ

Отзывы о товаре Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А Tantos ББП-50 PRO




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Характеристики
Бренд
Tantos
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
164 x 174 x 76 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник вторичного электропитания резервированный для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 5А с защитой от глубокого разряда АКБ, электронная защита от КЗ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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