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Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS)

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Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 1
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 2
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 3
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 4
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 5
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 6
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 7
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
240 кадр./сек
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 1
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 2
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 3
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 4
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 5
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 6
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 7
  • Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732177
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Характеристики

Бренд
GoPro
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Модель матрицы
GP2
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
240 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
10 метров без защитного бокса 60 метров с защитным боксом
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
1900
Комплектация
винт крепежный, зажимные кольца, магнитное крепление, аккумулятор, ветрозащитная насадка для микрофона, медиамодуль, рассеиватель, рукоятка Volta, световой модуль
Размеры в упаковке, см
23х23х8
Вес, кг.
1.21

Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS)

Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition в черном корпусе производит съемку видео с разрешением до 5312x2988 благодаря 27.6-мегапиксельной CMOS матрице с физическим размером 1/1.9". Модель ориентирована на блогеров, путешественников и авторов стримов. Микрофон с ветрозащитой обеспечивает детализированный звук при съемке на улице. Устройство поддерживает фиксацию горизонта, таймлапс, цифровую стабилизацию, циклическую запись и функцию веб-камеры. В модели реализованы 6 режимов съемки фотографий – HDR, SuperPhoto, ночной, одиночный снимок, по таймеру и серийный. Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition соответствует классу IPX8 и подходит для погружения на глубину до 10 м без аквабокса. В качестве носителей информации используются карты microSD с объемом до 1 ТБ. Модель поддерживает голосовые команды и взаимодействие со смартфоном через приложение GoPro Quik. Источник питания устройства – аккумулятор с емкостью 1900 мА·ч. Камера с размерами 71.8x50.8x33.6 мм и массой 154 г помещается в компактной сумке и почти не утяжеляет ее при переноске.

Отзывы о товаре Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GoPro
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Модель матрицы
GP2
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
240 кадр./сек
Развернуть
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
10 метров без защитного бокса 60 метров с защитным боксом
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
1900
Комплектация
винт крепежный, зажимные кольца, магнитное крепление, аккумулятор, ветрозащитная насадка для микрофона, медиамодуль, рассеиватель, рукоятка Volta, световой модуль
Описание
Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition в черном корпусе производит съемку видео с разрешением до 5312x2988 благодаря 27.6-мегапиксельной CMOS матрице с физическим размером 1/1.9". Модель ориентирована на блогеров, путешественников и авторов стримов. Микрофон с ветрозащитой обеспечивает детализированный звук при съемке на улице. Устройство поддерживает фиксацию горизонта, таймлапс, цифровую стабилизацию, циклическую запись и функцию веб-камеры. В модели реализованы 6 режимов съемки фотографий – HDR, SuperPhoto, ночной, одиночный снимок, по таймеру и серийный. Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition соответствует классу IPX8 и подходит для погружения на глубину до 10 м без аквабокса. В качестве носителей информации используются карты microSD с объемом до 1 ТБ. Модель поддерживает голосовые команды и взаимодействие со смартфоном через приложение GoPro Quik. Источник питания устройства – аккумулятор с емкостью 1900 мА·ч. Камера с размерами 71.8x50.8x33.6 мм и массой 154 г помещается в компактной сумке и почти не утяжеляет ее при переноске.
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Отзывы


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