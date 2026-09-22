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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27.6
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
240 кадр./сек
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732177
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Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS)
Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition в черном корпусе производит съемку видео с разрешением до 5312x2988 благодаря 27.6-мегапиксельной CMOS матрице с физическим размером 1/1.9". Модель ориентирована на блогеров, путешественников и авторов стримов. Микрофон с ветрозащитой обеспечивает детализированный звук при съемке на улице. Устройство поддерживает фиксацию горизонта, таймлапс, цифровую стабилизацию, циклическую запись и функцию веб-камеры. В модели реализованы 6 режимов съемки фотографий – HDR, SuperPhoto, ночной, одиночный снимок, по таймеру и серийный.
Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition соответствует классу IPX8 и подходит для погружения на глубину до 10 м без аквабокса. В качестве носителей информации используются карты microSD с объемом до 1 ТБ. Модель поддерживает голосовые команды и взаимодействие со смартфоном через приложение GoPro Quik. Источник питания устройства – аккумулятор с емкостью 1900 мА·ч. Камера с размерами 71.8x50.8x33.6 мм и массой 154 г помещается в компактной сумке и почти не утяжеляет ее при переноске.
Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition в черном корпусе производит съемку видео с разрешением до 5312x2988 благодаря 27.6-мегапиксельной CMOS матрице с физическим размером 1/1.9". Модель ориентирована на блогеров, путешественников и авторов стримов. Микрофон с ветрозащитой обеспечивает детализированный звук при съемке на улице. Устройство поддерживает фиксацию горизонта, таймлапс, цифровую стабилизацию, циклическую запись и функцию веб-камеры. В модели реализованы 6 режимов съемки фотографий – HDR, SuperPhoto, ночной, одиночный снимок, по таймеру и серийный.
Экшн-камера GoPro HERO 13 Black Creator Edition соответствует классу IPX8 и подходит для погружения на глубину до 10 м без аквабокса. В качестве носителей информации используются карты microSD с объемом до 1 ТБ. Модель поддерживает голосовые команды и взаимодействие со смартфоном через приложение GoPro Quik. Источник питания устройства – аккумулятор с емкостью 1900 мА·ч. Камера с размерами 71.8x50.8x33.6 мм и массой 154 г помещается в компактной сумке и почти не утяжеляет ее при переноске.
Экшн-камера GoPro Hero 13 Creator Edition (CHDFB-131-AS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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