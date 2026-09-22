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Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW)

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Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 1
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 2
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 3
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 4
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 5
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 6
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 7
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 8
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 9
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 10
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 11
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 12
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 13
Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5.3K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 1
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 2
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 3
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 4
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 5
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 6
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 7
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 8
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 9
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 10
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 11
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 12
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 13
  • Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732171
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Характеристики

Бренд
GoPro
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5.3K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
10 м (без чехла)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
512 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1720
Комплектация
винт крепежный, площадка-пряжка, площадка изогнутая клеящаяся, документация, кабель USB - USB Type-C
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х8
Вес, г.
405

Описание товара Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW)

Новинка сможет угодить самым требовательным контент-мейкерам, ведь качество картинки стало еще лучше, стабилизация — еще более равномерной, а функционал — еще шире и удобнее! Новый датчик, видео 5,3K, фотографии 27 Мп, эксклюзивная функция Horizon Lock и инновационный аккумулятор помогут получить и совершенные кинематографические кадры, и вертикальные кадры для Stories. Погрузитесь в новое измерение качества с HERO11. Новый революционный датчик завлекает максимум горизонта и неба за всю историю линейки HERO. А в GoPro Quik вы можете регулировать размер, обрезать и масштабировать фото без потери четкости и детализации. Вы получите на 91% лучшее видео за 4К и на 665% — за 1080р! 5.3K-контент не оставит равнодушным ни одного зрителя с увлекательной глубиной и текстурой. Используйте GoPro Quik, чтобы получать кадры с видео размером 24,7 Мп. Усовершенствования относятся также и к съемкам в условиях плохого освещения. Благодаря улучшенному объективу с крышкой против брызг, бликов и других искажений вы будете получать детализированные фото 27 Мп даже со слабым освещением. Стабилизация GoPro получила премию Emmy в 2021 году, а ее самая современная версия HyperSmooth 5.0 делает видео еще более впечатляющими! Катайтесь на скейте или роликах, бегайте в лесу, покоряйте волны на серфе – с функциями Horizon Lock и AutoBoost ваши кадры всегда будут гармоничными и плавными. Даже если камера вращается на 360°, функция Horizon Lock сделает горизонт стабильным и ровным. А вместе с HyperSmooth 5.0 можно рассчитывать на лучшую стабилизацию в самых экстремальных условиях. Камера выдерживает погружение в воду до 10 метров, а укрепленный корпус делает ее бесстрашной в любых приключениях. GoPro HERO11 получила новый аккумулятор Enduro 1720 мАч, который делает его еще более производительным. Теперь вы сможете снимать контент при катании на сноуборде и другом зимнем отдыхе, а время работы при умеренных температурах выросло на 38%. Аккумулятор заряжается значительно быстрее своего предшественника.

Отзывы о товаре Экшн-камера GoPro Hero 11 Black Edition (CHDHX-112-RW)




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Характеристики
Бренд
GoPro
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.27
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
27
Количество объективов
1
Запись видео высокой четкости
5.3K
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Развернуть
Формат видеофайлов
mp4
Таймлапс
Да
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Формат изображений
JPG, RAW
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
10 м (без чехла)
Класс защиты
IPX8
Максимальный объем карты памяти
512 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi, GPS
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1720
Комплектация
винт крепежный, площадка-пряжка, площадка изогнутая клеящаяся, документация, кабель USB - USB Type-C
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Новинка сможет угодить самым требовательным контент-мейкерам, ведь качество картинки стало еще лучше, стабилизация — еще более равномерной, а функционал — еще шире и удобнее! Новый датчик, видео 5,3K, фотографии 27 Мп, эксклюзивная функция Horizon Lock и инновационный аккумулятор помогут получить и совершенные кинематографические кадры, и вертикальные кадры для Stories. Погрузитесь в новое измерение качества с HERO11. Новый революционный датчик завлекает максимум горизонта и неба за всю историю линейки HERO. А в GoPro Quik вы можете регулировать размер, обрезать и масштабировать фото без потери четкости и детализации. Вы получите на 91% лучшее видео за 4К и на 665% — за 1080р! 5.3K-контент не оставит равнодушным ни одного зрителя с увлекательной глубиной и текстурой. Используйте GoPro Quik, чтобы получать кадры с видео размером 24,7 Мп. Усовершенствования относятся также и к съемкам в условиях плохого освещения. Благодаря улучшенному объективу с крышкой против брызг, бликов и других искажений вы будете получать детализированные фото 27 Мп даже со слабым освещением. Стабилизация GoPro получила премию Emmy в 2021 году, а ее самая современная версия HyperSmooth 5.0 делает видео еще более впечатляющими! Катайтесь на скейте или роликах, бегайте в лесу, покоряйте волны на серфе – с функциями Horizon Lock и AutoBoost ваши кадры всегда будут гармоничными и плавными. Даже если камера вращается на 360°, функция Horizon Lock сделает горизонт стабильным и ровным. А вместе с HyperSmooth 5.0 можно рассчитывать на лучшую стабилизацию в самых экстремальных условиях. Камера выдерживает погружение в воду до 10 метров, а укрепленный корпус делает ее бесстрашной в любых приключениях. GoPro HERO11 получила новый аккумулятор Enduro 1720 мАч, который делает его еще более производительным. Теперь вы сможете снимать контент при катании на сноуборде и другом зимнем отдыхе, а время работы при умеренных температурах выросло на 38%. Аккумулятор заряжается значительно быстрее своего предшественника.
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Отзывы


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