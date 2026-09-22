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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex купить с доставкой в Москве
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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex

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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 1
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 2
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 3
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 4
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 5
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 6
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 7
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1512 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 1
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 2
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 3
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 4
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 5
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 6
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 7
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732134
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1512 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex

Видеокамера Ubiquiti представляет собой надежное решение для видеонаблюдения с высокими эксплуатационными характеристиками. Эта купольная камера выполнена в элегантном белом корпусе и подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи, благодаря рабочему температурному диапазону от -20 до +45 °С. С 4-мегапиксельной матрицей и разрешением 2688x1512 пикселей обеспечивается четкое и детализированное изображение, что идеально подходит для мониторинга объектов. Камера оснащена функцией день/ночь, которая обеспечивает качественную съемку при любых условиях освещения, а наличие ИК подсветки позволяет фиксировать качественное изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон добавляет возможность аудиозаписи, что расширяет функции наблюдения. Хотя камера не поддерживает подключение через Wi-Fi и карты памяти, она оснащена портом RJ-45 для передачи данных по проводу, обеспечивая стабильное подключение к сети. Элегантный дизайн и малый вес (всего 0,17 кг) делают эту видеокамеру Ubiquiti универсальным и эффективным решением для различных задач видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1512 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Развернуть
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti представляет собой надежное решение для видеонаблюдения с высокими эксплуатационными характеристиками. Эта купольная камера выполнена в элегантном белом корпусе и подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи, благодаря рабочему температурному диапазону от -20 до +45 °С. С 4-мегапиксельной матрицей и разрешением 2688x1512 пикселей обеспечивается четкое и детализированное изображение, что идеально подходит для мониторинга объектов. Камера оснащена функцией день/ночь, которая обеспечивает качественную съемку при любых условиях освещения, а наличие ИК подсветки позволяет фиксировать качественное изображение даже в полной темноте. Встроенный микрофон добавляет возможность аудиозаписи, что расширяет функции наблюдения. Хотя камера не поддерживает подключение через Wi-Fi и карты памяти, она оснащена портом RJ-45 для передачи данных по проводу, обеспечивая стабильное подключение к сети. Элегантный дизайн и малый вес (всего 0,17 кг) делают эту видеокамеру Ubiquiti универсальным и эффективным решением для различных задач видеонаблюдения.
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Отзывы


Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Flex - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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