Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W
Видеокамера Ubiquiti — это надежное устройство для наружного видеонаблюдения, созданное для обеспечения безопасности и контроля территории. Выполненная в элегантном белом купольном корпусе, она прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, оставаясь при этом малозаметной. Камера оснащена матрицей на 8 мегапикселей и поддерживает разрешение 3840x2160 пикселей, что обеспечивает высокое качество изображения и детальную проработку каждого кадра. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести съемку в условиях низкой освещенности, гарантируя четкость снимков в ночное время. Благодаря степени защиты IP55, видеокамера устойчива к воздействию влаги и пыли, что делает её идеальным выбором для уличной установки. Поддержка карт памяти microSD обеспечивает возможность локального хранения данных, а наличие встроенного микрофона позволяет записывать аудио, что добавляет дополнительный уровень наблюдения. Камера поддерживает Wi-Fi подключение, упрощая процесс установки и настройки, а также обеспечивает возможность удаленного доступа и управления через интернет. Питание PoE (Power over Ethernet) позволяет передавать электроэнергию и данные по одному кабелю, что снижает сложность и стоимость монтажа. Рабочий температурный диапазон от -20 до +45 °C гарантирует надежную работу видеокамеры в различных климатических условиях. При весе всего 0,18 кг, она легка и проста в установке, что делает её универсальным решением для обеспечения безопасности в любых условиях.
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Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP) с Wi-Fi, 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 6 м, белый UBIQUITI UVC-G6-INS-W