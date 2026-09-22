Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome
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Характеристики
Описание товара Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с UBIQUITI UVC-G5-Dome
Видеокамера наблюдения Ubiquiti — это высокотехнологичное решение для видеомониторинга, обеспечивающее надежное качество изображения и звука. Эта купольная камера с прочным белым корпусом предназначена для использования как внутри помещений, так и на улице, что делает ее универсальным выбором для самых разных сценариев видеонаблюдения. Ключевые характеристики камеры включают высокочувствительную матрицу разрешением 5 мегапикселей, что позволяет записывать детализированное видео с разрешением 2688x1512 пикселей. Благодаря наличию функции день/ночь и встроенной ИК-подсветке, камера обеспечивает высокое качество изображения независимо от уровня освещенности, что особенно важно для мониторинга в условиях слабого освещения или в темное время суток. Эта камера Ubiquiti оснащена встроенным микрофоном, что дает возможность захвата звука и улучшает контроль над ситуацией на объекте. Камера работает в температурном диапазоне от -20 до +45 °С, что позволяет ей функционировать в различных климатических условиях. Для передачи данных камера оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через технологию PoE, что упрощает установку и снижает затраты на прокладку дополнительной проводки. Однако следует учесть, что камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, что делает необходимым использование сетевых решений для хранения данных. Таким образом, видеокамера Ubiquiti — это надежное и эффективное средство для организации системы видеонаблюдения, которое обеспечивает высококачественное изображение и звук, будучи пригодной для применения как в помещении, так и вне его.
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