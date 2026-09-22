Top.Mail.Ru
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 1
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 2
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 3
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 4
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 5
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Тип сенсора
1/1.8” CMOS 8MP
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 1
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 2
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 3
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 4
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 5
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732107
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Тип сенсора
1/1.8” CMOS 8MP
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W

Видеокамера Ubiquiti представляет собой высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и видеонаблюдения в различных помещениях. Благодаря современному набору функций и высокому разрешению эта камера гарантирует качественное изображение и надежную работу при любых условиях. Камера обладает разрешением 3840x2160 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное видео. Наличие встроенного микрофона позволяет записывать не только изображение, но и звук, что делает наблюдение более информативным. Белый корпус видеокамеры выполнен с учетом защиты от внешних воздействий — степень защиты IP66 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, хотя основное предназначение устройства — использование внутри помещений. Данная особенность позволяет эксплуатировать камеру в различных условиях и на разных объектах. Благодаря функции день/ночь и наличию ИК-подсветки, видеокамера эффективна как в дневное время, так и в полной темноте. Это обеспечивает непрерывное наблюдение 24/7. Для подключения и питания камеры предусмотрен порт RJ-45 и поддержка технологии PoE, что упрощает установку и уменьшает количество необходимых для работы проводов. Устройство выдерживает температуры от -30 до +50 °С, что делает его надежным выбором для различных климатических зон. Видеокамера Ubiquiti — это убедительное сочетание надежности, качества и функциональности, идеально подходящее для обеспечения безопасности внутри помещений. Вес устройства составляет 5 кг, что свидетельствует о его надежной конструкции и высоком качестве материалов.

Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Тип сенсора
1/1.8” CMOS 8MP
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Развернуть
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti представляет собой высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и видеонаблюдения в различных помещениях. Благодаря современному набору функций и высокому разрешению эта камера гарантирует качественное изображение и надежную работу при любых условиях. Камера обладает разрешением 3840x2160 пикселей, что обеспечивает четкое и детализированное видео. Наличие встроенного микрофона позволяет записывать не только изображение, но и звук, что делает наблюдение более информативным. Белый корпус видеокамеры выполнен с учетом защиты от внешних воздействий — степень защиты IP66 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, хотя основное предназначение устройства — использование внутри помещений. Данная особенность позволяет эксплуатировать камеру в различных условиях и на разных объектах. Благодаря функции день/ночь и наличию ИК-подсветки, видеокамера эффективна как в дневное время, так и в полной темноте. Это обеспечивает непрерывное наблюдение 24/7. Для подключения и питания камеры предусмотрен порт RJ-45 и поддержка технологии PoE, что упрощает установку и уменьшает количество необходимых для работы проводов. Устройство выдерживает температуры от -30 до +50 °С, что делает его надежным выбором для различных климатических зон. Видеокамера Ubiquiti — это убедительное сочетание надежности, качества и функциональности, идеально подходящее для обеспечения безопасности внутри помещений. Вес устройства составляет 5 кг, что свидетельствует о его надежной конструкции и высоком качестве материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, Multi-TOPS AI Engine, ИК-подсветка до 30 м, белый UBIQUITI UVC-G6-Turret-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...