2МП Купольная полноцветная камера TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 732084
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 150 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Вес, г.
5
Описание товара 2МП Купольная полноцветная камера TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI
2МП Купольная полноцветная камера TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI
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Бренд
TP-link
2МП Купольная полноцветная камера TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI
2МП Купольная полноцветная камера TP-Link InSight S225(2.8mm) VIGI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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