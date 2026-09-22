Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)
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Характеристики
Описание товара Уличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C540-W(4mm)
Видеокамера TP-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и превосходное качество изображения. Эта поворотная камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, которая позволяет снимать видео с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая четкие и детализированные изображения в любое время суток. Камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, а также поддерживает функцию день/ночь, что делает её идеальной для использования в условиях низкой освещенности. ИК подсветка обеспечивает видимость в темное время суток, гарантируя безопасность 24/7. Прочный корпус камеры с классом защиты IP66 защищает её от влаги и пыли, что позволяет использовать устройство в любых погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Белый цвет корпуса камеры обеспечивает элегантный и сдержанный внешний вид, который легко впишется в любое окружение. Камера поддерживает подключение по Wi-Fi, что делает её установку и эксплуатацию максимально удобной. Наличие порта RJ-45 предоставляет дополнительные возможности для подключения через проводное соединение. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) позволяет получать качественное изображение даже в сложных условиях освещения. Эта видеокамера от TP-Link является идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения и надежность в охранных системах.
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