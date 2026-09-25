Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
В наличии
Код товара: 732077
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
530
Описание товара Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)
VIGI C440(4mm) — IP-камера TP-Link купольного типа с объективом 4 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.3at/af). Выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-66. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю). Матрица с разрешением 4 МПикс, высокой чувствительностью, а также поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, позволяет получать высококачественное изображение 1080p Full HD (1920x1080) при любых условиях освещенности! Камера оснащена мощной автоматической ИК-подсветкой с дальностью до 30 м. Камера поддерживает ряд функций SMART-аналитики.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитТурельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C45...
-
В наличииЦена 6 900 руб.1725 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитКупольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C25...
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 9 120 руб.2280 руб. в СплитВидеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hi...
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
VIGI C440(4mm) — IP-камера TP-Link купольного типа с объективом 4 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.3at/af). Выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-66. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю). Матрица с разрешением 4 МПикс, высокой чувствительностью, а также поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, позволяет получать высококачественное изображение 1080p Full HD (1920x1080) при любых условиях освещенности! Камера оснащена мощной автоматической ИК-подсветкой с дальностью до 30 м. Камера поддерживает ряд функций SMART-аналитики.
Купить Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm) - по цене 6820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)