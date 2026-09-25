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Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm) купить с доставкой в Москве
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Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)

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Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732077
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)
6 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
530

Описание товара Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)

VIGI C440(4mm) — IP-камера TP-Link купольного типа с объективом 4 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.3at/af). Выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-66. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю). Матрица с разрешением 4 МПикс, высокой чувствительностью, а также поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, позволяет получать высококачественное изображение 1080p Full HD (1920x1080) при любых условиях освещенности! Камера оснащена мощной автоматической ИК-подсветкой с дальностью до 30 м. Камера поддерживает ряд функций SMART-аналитики.

Отзывы о товаре Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
VIGI C440(4mm) — IP-камера TP-Link купольного типа с объективом 4 мм, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарт 802.3at/af). Выполненная в погодоустойчивом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP-66. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю). Матрица с разрешением 4 МПикс, высокой чувствительностью, а также поддержка передовых технологий улучшения изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, позволяет получать высококачественное изображение 1080p Full HD (1920x1080) при любых условиях освещенности! Камера оснащена мощной автоматической ИК-подсветкой с дальностью до 30 м. Камера поддерживает ряд функций SMART-аналитики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Полноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(4mm) - по цене 6820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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