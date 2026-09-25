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Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI купить с доставкой в Москве
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Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI

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Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 1
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 2
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 3
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 4
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 5
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 6
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 7
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 8
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 9
Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 1
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 2
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 3
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 4
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 5
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 6
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 7
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 8
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 9
  • Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732075
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI

Представляем новое поколение систем видеонаблюдения для вашего бизнеса или дома — IP-камеру TP-Link VIGI C440-2.8. Это не просто устройство для записи происходящего, а интеллектуальный страж, который обеспечивает кристально четкое изображение и надежную защиту вашего пространства 24 часа в сутки. Благодаря своему сферическому дизайну и современным технологиям, эта камера станет незаметным, но крайне эффективным элементом вашей системы безопасности, работая незаметно на благо вашего спокойствия. Камера оснащена высокочувствительной 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей. Это значит, что вы сможете разглядеть мельчайшие детали: номер автомобиля, черты лица человека или даже мелкий текст на упаковке. Высокая детализация изображения имеет ключевое значение для идентификации важных моментов. Максимальная частота кадров 30 к/с гарантирует, что видео будет плавным и без размытий, даже если в кадре происходит быстрое движение. Вы не упустите ни одной важной секунды. Обзор на 102 градуса, обеспечиваемый фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, позволяет охватывать значительные площади без слепых зон. Это идеальное решение для контроля за просторными помещениями: офисами, торговыми залами, складами или приусадебной территорией. Недостаточное освещение больше не является проблемой. Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 30 метров автоматически активируется в сумерках, обеспечивая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Ваша безопасность не зависит от времени суток. Камера VIGI C440 оснащена встроенным микрофоном, который позволяет не только видеть, но и слышать все, что происходит вокруг. Эта функция незаменима для полноценного мониторинга обстановки. Для максимального удобства подключения используется технология PoE (Power over Ethernet). Всего один кабель обеспечивает и передачу данных, и электропитание, что значительно упрощает процесс монтажа и снижает количество проводов, делая установку аккуратной и быстрой. Интеллектуальные функции делают эту камеру по-настоящему умной. Технология обнаружения движения избавляет вас от просмотра часов бесполезного видео. Камера сама определяет активность в кадре и отправляет мгновенные уведомления на ваш смартфон, а также начинает запись события. Запись может сохраняться как на карту microSD (слот предусмотрен), так и на сетевой видеорегистратор VIGI NVR. Для экономии места на носителе используются современные и эффективные форматы сжатия видео H.265+ и H.264+, которые значительно уменьшают объем файлов без потери качества записи.

Отзывы о товаре Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем новое поколение систем видеонаблюдения для вашего бизнеса или дома — IP-камеру TP-Link VIGI C440-2.8. Это не просто устройство для записи происходящего, а интеллектуальный страж, который обеспечивает кристально четкое изображение и надежную защиту вашего пространства 24 часа в сутки. Благодаря своему сферическому дизайну и современным технологиям, эта камера станет незаметным, но крайне эффективным элементом вашей системы безопасности, работая незаметно на благо вашего спокойствия. Камера оснащена высокочувствительной 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей. Это значит, что вы сможете разглядеть мельчайшие детали: номер автомобиля, черты лица человека или даже мелкий текст на упаковке. Высокая детализация изображения имеет ключевое значение для идентификации важных моментов. Максимальная частота кадров 30 к/с гарантирует, что видео будет плавным и без размытий, даже если в кадре происходит быстрое движение. Вы не упустите ни одной важной секунды. Обзор на 102 градуса, обеспечиваемый фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, позволяет охватывать значительные площади без слепых зон. Это идеальное решение для контроля за просторными помещениями: офисами, торговыми залами, складами или приусадебной территорией. Недостаточное освещение больше не является проблемой. Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 30 метров автоматически активируется в сумерках, обеспечивая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Ваша безопасность не зависит от времени суток. Камера VIGI C440 оснащена встроенным микрофоном, который позволяет не только видеть, но и слышать все, что происходит вокруг. Эта функция незаменима для полноценного мониторинга обстановки. Для максимального удобства подключения используется технология PoE (Power over Ethernet). Всего один кабель обеспечивает и передачу данных, и электропитание, что значительно упрощает процесс монтажа и снижает количество проводов, делая установку аккуратной и быстрой. Интеллектуальные функции делают эту камеру по-настоящему умной. Технология обнаружения движения избавляет вас от просмотра часов бесполезного видео. Камера сама определяет активность в кадре и отправляет мгновенные уведомления на ваш смартфон, а также начинает запись события. Запись может сохраняться как на карту microSD (слот предусмотрен), так и на сетевой видеорегистратор VIGI NVR. Для экономии места на носителе используются современные и эффективные форматы сжатия видео H.265+ и H.264+, которые значительно уменьшают объем файлов без потери качества записи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI - по цене 5120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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