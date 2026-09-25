Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI
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Характеристики
Описание товара Цветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI
Представляем новое поколение систем видеонаблюдения для вашего бизнеса или дома — IP-камеру TP-Link VIGI C440-2.8. Это не просто устройство для записи происходящего, а интеллектуальный страж, который обеспечивает кристально четкое изображение и надежную защиту вашего пространства 24 часа в сутки. Благодаря своему сферическому дизайну и современным технологиям, эта камера станет незаметным, но крайне эффективным элементом вашей системы безопасности, работая незаметно на благо вашего спокойствия. Камера оснащена высокочувствительной 4-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей. Это значит, что вы сможете разглядеть мельчайшие детали: номер автомобиля, черты лица человека или даже мелкий текст на упаковке. Высокая детализация изображения имеет ключевое значение для идентификации важных моментов. Максимальная частота кадров 30 к/с гарантирует, что видео будет плавным и без размытий, даже если в кадре происходит быстрое движение. Вы не упустите ни одной важной секунды. Обзор на 102 градуса, обеспечиваемый фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм, позволяет охватывать значительные площади без слепых зон. Это идеальное решение для контроля за просторными помещениями: офисами, торговыми залами, складами или приусадебной территорией. Недостаточное освещение больше не является проблемой. Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 30 метров автоматически активируется в сумерках, обеспечивая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Ваша безопасность не зависит от времени суток. Камера VIGI C440 оснащена встроенным микрофоном, который позволяет не только видеть, но и слышать все, что происходит вокруг. Эта функция незаменима для полноценного мониторинга обстановки. Для максимального удобства подключения используется технология PoE (Power over Ethernet). Всего один кабель обеспечивает и передачу данных, и электропитание, что значительно упрощает процесс монтажа и снижает количество проводов, делая установку аккуратной и быстрой. Интеллектуальные функции делают эту камеру по-настоящему умной. Технология обнаружения движения избавляет вас от просмотра часов бесполезного видео. Камера сама определяет активность в кадре и отправляет мгновенные уведомления на ваш смартфон, а также начинает запись события. Запись может сохраняться как на карту microSD (слот предусмотрен), так и на сетевой видеорегистратор VIGI NVR. Для экономии места на носителе используются современные и эффективные форматы сжатия видео H.265+ и H.264+, которые значительно уменьшают объем файлов без потери качества записи.
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