Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI
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Характеристики
Описание товара Турельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8mm) VIGI
Представляем сферическую IP-камеру TP-Link VIGI C440I с объективом 4 миллиметра — идеальное решение для организации чёткого и надежного видеонаблюдения в помещениях и на небольших открытых площадках. Её элегантная и лаконичная конструкция гармонично впишется в любой интерьер, оставаясь неприметной для посетителей, но обеспечивая вам полный контроль над ситуацией. Главной гордостью этой камеры является высокое разрешение записи 4 мегапикселя, что соответствует формату 2560 на 1440 пикселей. Это позволяет получать необычайно детализированное и чёткое изображение, на котором можно без труда рассмотреть мелкие детали: черты лица, номинал купюры или этикетку на товаре. Благодаря максимальной частоте съёмки 30 кадров в секунду видео остаётся плавным и естественным даже при наблюдении за быстро движущимися объектами, что исключает появление смазанных моментов. Обладая фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, камера предлагает широкий угол обзора в 75.1 градусов, позволяя охватить значительную часть пространства. Для работы в полной темноте предусмотрена встроенная инфракрасная подсветка с впечатляющей дальностью до 30 метров. Эта система автоматически активируется при снижении освещённости, переключая камеру в режим чёрно-белой съёмки и гарантируя круглосуточное наблюдение без слепых зон. Одним из ключевых преимуществ модели является её экономичность и технологичность. Она поддерживает современные форматы сжатия видеоданных H.265 и H.264, а также их более продвинутые версии H.265+ и H.264+. Эти технологии позволяют существенно уменьшить объём занимаемого видеоархива, экономя место на карте памяти или сетевом хранилище, без малейшей потери в качестве картинки. Питание осуществляется по технологии Power over Ethernet, что означает простоту монтажа: для подключения требуется всего один кабель, который одновременно передаёт и данные, и электроэнергию. Умные функции делают эту камеру настоящим охранником. Встроенный детектор движения анализирует происходящее в кадре и может мгновенно отправлять вам уведомление на смартфон, как только в зоне наблюдения будет зафиксирована активность. Это избавляет от необходимости просматривать часы пустой записи и позволяет оперативно реагировать на важные события. Управление камерой, настройка параметров и просмотр видео в реальном времени осуществляются интуитивно и удобно через специальное мобильное приложение, давая вам полный контроль над вашей системой безопасности прямо с ладони.
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