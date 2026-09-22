Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Турельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(4mm) VIGI
Видеокамера TP-Link представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для использования в любых погодных условиях. Эта купольная камера оснащена прочным белым корпусом, который не только отлично вписывается в любой интерьер, но и обеспечивает высокую защиту от внешних воздействий. Камера оснащена матрицей с разрешением 3 мегапикселя, что позволяет получать четкое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR (Wide Dynamic Range), камера способна уравновешивать яркие и темные участки кадра, обеспечивая высококачественное изображение в сложных условиях освещенности. Инновационная функция день/ночь и встроенная ИК-подсветка с дальностью до 30 метров позволяют вести непрерывное наблюдение 24/7, обеспечивая четкое изображение при любом уровне освещенности. Прочный конструктивный дизайн с поддержкой рабочего температурного диапазона от -30 до +60 °С делает эту камеру идеальной для уличной установки. Подключение камеры осуществляется через порт RJ-45, а питание поддерживается через технологию PoE, что обеспечивает простоту монтажа и экономию на кабельной проводке. Несмотря на отсутствие слота для карт памяти, камера сохраняет высокую производительность и надежность. С весом всего 0,8 кг, камера TP-Link является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное решение для уличного видеонаблюдения.
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