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Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm)

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Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - фото 1
Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - фото 2
Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - фото 1
  • Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - фото 2
  • Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm)
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
470

Описание товара Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm)

Видеокамера TP-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы. Представленная в элегантном белом корпусе, камера имеет купольную конструкцию, что делает её идеальным выбором для монтажа на открытых пространствах. С матрицей разрешением 5 Мегапикселей и поддержкой разрешения 2880x1620 пикселей, эта камера гарантирует четкость и детализацию изображения. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие функции день/ночь и инфракрасная подсветка, обеспечивающая отличное качество съемки в любое время суток. Камера оснащена степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в самых сложных погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Видеокамера TP-Link оснащена портом RJ-45 для надежного подключения к сети, что делает её совместимой для интеграции с различными системами видеонаблюдения. При этом модель не поддерживает Wi-Fi соединение, встраиваемые карты памяти и микрофон, однако это никак не влияет на её основные функции по обеспечению безопасности. Это надежное техническое решение идеально подойдет для контроля доступа и мониторинга происходящего на территории.

Отзывы о товаре Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера TP-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы. Представленная в элегантном белом корпусе, камера имеет купольную конструкцию, что делает её идеальным выбором для монтажа на открытых пространствах. С матрицей разрешением 5 Мегапикселей и поддержкой разрешения 2880x1620 пикселей, эта камера гарантирует четкость и детализацию изображения. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие функции день/ночь и инфракрасная подсветка, обеспечивающая отличное качество съемки в любое время суток. Камера оснащена степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в самых сложных погодных условиях при температуре от -30 до +60 °С. Видеокамера TP-Link оснащена портом RJ-45 для надежного подключения к сети, что делает её совместимой для интеграции с различными системами видеонаблюдения. При этом модель не поддерживает Wi-Fi соединение, встраиваемые карты памяти и микрофон, однако это никак не влияет на её основные функции по обеспечению безопасности. Это надежное техническое решение идеально подойдет для контроля доступа и мониторинга происходящего на территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Купольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C250(2.8mm) - по цене 7010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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