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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) купить с доставкой в Москве
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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm)

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Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 1
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 2
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 3
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 4
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 5
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 6
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 7
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 8
Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 1
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 2
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 3
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 4
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 5
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 6
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 7
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 8
  • Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732062
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
450

Описание товара Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm)

TP-Link представляет уличную купольную камеру видеонаблюдения с матрицей 4 МПикс. и высоким разрешением 2560x1440 пикселей — это значит, что даже мелкие детали на видео останутся чёткими и различимыми. Благодаря аппаратному WDR камера отлично справляется с резкими перепадами света, сохраняя видимость при любой погоде. ИК-подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С обеспечивает надёжную работу камеры зимой и летом. Белый корпус гармонично впишется в экстерьер, а вес 0,28 кг делает установку максимально простой. Для передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Идеальный вариант для тех, кто ищет долговечное и функциональное решение для наружного наблюдения.

Отзывы о товаре Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link представляет уличную купольную камеру видеонаблюдения с матрицей 4 МПикс. и высоким разрешением 2560x1440 пикселей — это значит, что даже мелкие детали на видео останутся чёткими и различимыми. Благодаря аппаратному WDR камера отлично справляется с резкими перепадами света, сохраняя видимость при любой погоде. ИК-подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С обеспечивает надёжную работу камеры зимой и летом. Белый корпус гармонично впишется в экстерьер, а вес 0,28 кг делает установку максимально простой. Для передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Идеальный вариант для тех, кто ищет долговечное и функциональное решение для наружного наблюдения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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