Описание товара Купольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C230(4mm)

IP-камера TP-Link VIGI C230 4мм – надежный охранный мониторинг в высоком разрешении Современная безопасность требует высокотехнологичных решений, и IP-камера TP-Link VIGI C230 с фиксированным объективом 4 мм – это идеальный выбор для защиты дома, офиса или коммерческого помещения. Купольная антивандальная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к внешним воздействиям, а разрешение 3 Мп (2304?1296) гарантирует четкую детализацию изображения даже при слабом освещении. Камера оснащена чувствительной матрицей 1/2,8", которая в сочетании с ИК-подсветкой дальностью до 30 метров позволяет вести круглосуточное наблюдение. Даже в полной темноте вы получите контрастное черно-белое изображение с хорошей видимостью объектов. Встроенный микрофон обеспечивает не только видеозапись, но и звуковое сопровождение, что делает мониторинг еще более информативным. Благодаря поддержке современных форматов сжатия H.265+ и H.264+ камера экономит место на носителях без потери качества записи. Частота 30 кадров в секунду обеспечивает плавное видео, что особенно важно при фиксации быстрого движения. Встроенный детектор движения снижает нагрузку на хранилище, записывая только значимые события, а интеллектуальные алгоритмы минимизируют количество ложных срабатываний. Управлять камерой можно удаленно через смартфон или компьютер, используя удобное приложение TP-Link. Настройка зон наблюдения, просмотр архива и получение уведомлений о подозрительной активности – все это доступно в несколько касаний. Подключение через PoE (Power over Ethernet) упрощает установку, так как для работы необходим всего один кабель, передающий и данные, и питание. Корпус VIGI C230 соответствует стандартам защиты IK10 и IP67, что означает устойчивость к механическим повреждениям и полную защиту от пыли и влаги. Камера выдерживает экстремальные температуры и может работать как в помещении, так и на улице, не боясь дождя, снега или палящего солнца.