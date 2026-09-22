Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(2.8mm) VIGI
Видеокамера TP-Link — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и защиту в любых погодных условиях. С прочным корпусом, выполненным в черно-белой цветовой гамме, она обладает степенью защиты IP67, что гарантирует эффективную работу даже при экстремальных температурах от -40 до +60 °C. Цилиндрическая форма корпуса обеспечивает удобство установки и эстетичный внешний вид. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое разрешение 2560x1440 пикселей. Это позволяет фиксировать даже мелкие детали, что крайне важно для безопасности. Цифровая технология WDR (Wide Dynamic Range) помогает справляться с резкими перепадами освещенности, улучшая качество изображения при сложных условиях освещения. Для обеспечения круглосуточного наблюдения камера оснащена функцией день/ночь и мощной ИК подсветкой, работающей на расстоянии до 30 метров. Это позволяет получать четкое изображение даже в условиях полной темноты. Питание PoE упрощает установку и уменьшает количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 гарантирует быстрый и стабильный сетевой интерфейс. С весом всего 0,26 кг камера легко монтируется на различных поверхностях и может интегрироваться в любую систему безопасности. Это делает видеокамеру TP-Link идеальным выбором для эффективного видеонаблюдения на улице, обеспечивая безопасность и защиту вашей территории.
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