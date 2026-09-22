Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C320I(2.8mm) VIGI
Уличная камера видеонаблюдения TP-Link в стильном белом цилиндрическом корпусе создана для надежной работы в самых суровых условиях. Благодаря влагозащите IP67 она не боится дождя, пыли и перепадов температуры — стабильно работает даже при морозе -40?°C и жаре до +60?°C. Камера весит всего 0,2 кг, так что её легко можно разместить в любом удобном месте. Разрешение Full HD 1920x1080 пикселей и качественная 2-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткую картинку днём и ночью, а ИК-подсветка гарантирует отличное изображение даже при полном отсутствии света. Подключение через порт RJ-45 позволяет интегрировать камеру в системы видеонаблюдения. Идеальный выбор для тех, кому важно защищать территорию без лишних сложностей.
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